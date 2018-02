Fabrica de cablaje auto din Moldova Nouă se închide. 700 de oameni rămân șomeri

700 de persoane din Moldova Nouă vor rămâne fără loc de muncă, de la sfârșitul lunii martie. Asta, după ce fabrica de cablaje auto din oraș se va închide.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de reprezentanții companiei de automotive Delphi Packard, fabrica din orașul Moldova Nouă va fi închisă din cauza “constrângerilor cauzate de forța de muncă limitată disponibilă în regiune”. „În urma întalnirii avute în data de 19 ianuarie cu reprezentanţii sindicatului, echipa de management Aptiv Electrical Distribution Systems Romania, a comunicat faptul că fabrica din Moldova Nouă nu mai poate să susțină un proiect complet din cauza constrângerilor cauzate de forţa de muncă limitată disponibilă în regiune. Pentru a desfășura un proiect complet specific tipului nostru de industrie, bazat în principal pe forţa de muncă, e nevoie de un număr mai mare de angajaţi decât am reuşit să atragem din regiune. Am fost astfel nevoiţi să luăm decizia de a ne ajusta operaţiunile din România”, a anunțat Delphi Packard. Potrivit reprezentanților companiei, activitatea de producție în Moldova Nouă va fi încetată la sfârșitul lunii martie, astfel că cei 698 de angajați vor rămâne fără locuri de muncă. “Încetarea activităţilor de producţie în Moldova Nouă va avea loc la sfârşitul lunii martie, cu impact asupra a 698 de angajaţi. Vom face toate demersurile necesare împreună cu părţile implicate pentru a minimiza impactul negativ şi pentru a căuta soluţii care să-i ajute pe angajaţii afectaţi de această măsură. În acest proces, ne-am angajat ca punerea în aplicare a deciziei să fie în conformitate cu legile şi reglementarile locale. Echipa de Resurse Umane va colabora cu Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Caraş-Severin, pentru a acorda tot suportul necesar. De asemenea, va coopera cu alţi angajatori în vederea găsirii unor oportunitati pentru angajați. În același timp, încurajăm angajaţii să aplice la posturile disponibile în fabricile noastre din Sânnicolau Mare, Ineu şi Centrul de Inginerie din Arad, punându-le la dispoziţie oferte de angajare”, mai transmit reprezentanții companiei. Pe de altă parte, primarul orașului Moldova Nouă, Adrian Torma, ne-a declarat că se încearcă găsirea unui alt mare investitor. “Reprezentanții Delphi spun că își reduc activitatea pentru că nu-și pot duce proiectele în totalitate din cauza lipsei de forță de muncă la ceea ce-și doreau ei. Noi suntem în contact cu ei, mare parte din clădirea și terenul unde-și desfășoară activitatea Delphi este proprietatea primăriei și vom vedea cum vom parcurge pașii pentru a aduce alți investitori în zona Moldova Nouă. Suntem dispuși să oferim facilități unui eventual investitor care va veni la Moldova Nouă și, cu siguranță, va veni. Avem infrastructura existentă funcțională și în plus avem și forța de muncă calificată în zona de automotive”, a afirmat Adrian Torma.

Sursa: pressalert.ro