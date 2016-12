Familiile pacienţilor vor putea beneficia de imagini transmise din Centrul de Mari Arşi din Timişoara

Karina Knapek/INTACT IMAGES

Medicii de la noul Centru de Mari Arşi din Timişoara, care va deveni funcţional din cea de-a doua jumătate a anului 2017, în cadrul Clinicii de Politraumatologie, Chirurgie Reparatorie şi Arşi (Casa Austria) a Spitalului Judeţean Timişoara, vor avea posibilitatea să transmită rudelor pacienţilor imagini în direct privind starea de sănătate şi evoluţia internaţilor.



''Realizând o astfel de unitate, lucrurile vor putea merge până la a trimite imagini pentru aparţinători, am putea avea un dialog printr-un sistem audio-video care să mulţumească aparţinătorii vizavi de starea lor şi să cunoască perspectiva de vindecare şi evoluţia pacientului'', a declarat joi pentru AGERPRES prof. unif. dr. Gheorghe Nodiţi, şeful Secţiei Arşi.



În acest an, 36 de pacienţi au fost trataţi în clinică, având arsuri de 20%. Chirurgul a spus că foarte important va fi compartimentul de ATI, întrucât leziunile cele mai grave la un pacient ars, pe lângă suprafaţa afectată, sunt cele interne.



''În explozii au loc leziuni de căi respiratorii externe şi traheo-bronşice, acestea umbresc întotdeauna prognosticul pentru pacienţi'', afirmă Nodiţi.



Chirurgul a precizat pentru AGERPRES că sunt foarte mari costurile cu un pacient ars, întrucât medicamentele şi materialele folosite sunt foarte scumpe, iar durata de spitalizare este de durată, putând ajunge şi la cinci-şase luni.



''Costurile sunt foarte scumpe. Pornind aceste program de iniţiere a unor centre de ATI mari arşi, vor avea un buget aparte. În urmă cu 10-15 ani, am reuşit să scoatem şi pacienţi cu arsuri mai mari de 20%. Din bugetul spitalului nu se pot aloca bani pentru a trata un astfel de pacient. Atunci am avut un ars cu leziuni pe 55% şi pe care l-am putut duce până la capăt. A costat circa 100.000 de lei actuali. Numai unul. Acolo erau necesare medicamente, dispozitive medicale, substituenţi pentru piele, care sunt foarte scumpi. O folie de Integra de 10/10 cm costă 2.500 de euro. Cât îi trebuie unuia cu 55% arsuri!'', a afirmat Nodiţi.



La Centrul de Mari Arşi de la Timişoara din cele cinci compartimente destinate acestei categorii de pacienţi trei sunt gata, iar celelalte vor fi finalizate în următoarele săptămâni, după care va urma licitaţia pentru aparatură. Centrul de Mari Arşi de la Timişoara va intra şi în Programul Naţional de Terapie Intensivă a Pacientului Critic. AGERPRES