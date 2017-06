Firea - bilanţ la un an de mandat: Cea mai mare realizare - am reuşit să deblocăm zeci de şantiere în Capitală

Primarul general Gabriela Firea a realizat, vineri, bilanţul primului an de mandat, în cadrul unui eveniment găzduit de Cinema Gloria, la care au fost de asemenea prezenţi toţi primarii de sector, dar şi şapte miniştri.



"Din punctul meu de vedere, cea mai mare realizare a acestui an a fost aceea că am reuşit să deblocăm zeci de şantiere din Capitală. Oraşul a prins viaţă. Acolo unde nu se lucra de aproape doi ani, s-a lucrat, s-au şi finalizat unele obiective de investiţii. Altele sunt în curs de finalizare. Iar acolo unde se lucra cu paşi de melc ritmul s-a accelerat foarte mult. De asemenea, o mare realizare a acestui an este aceea că am avut curajul să spunem stop contractelor păguboase pentru Capitală. Ani de-a rândul, aceleaşi firme câştigau toate licitaţiile din Bucureşti. Nu este normal. Mediul de afaceri este mult mai complex dezvoltat decât cele câteva firme agreate, atât la PMB, cât şi la primăriile de sector", a spus edilul general.



Gabriela Firea a adăugat că atât ea, cât şi primarii de sector au pus capăt acestei practici, asumându-şi "riscuri imense" pentru ei şi familiilor lor.



"Am avut, de asemenea, curajul să stârpim firmele căpuşă de la cele două mari regii ale Capitalei: RADET şi RATB. În sfârşit se lucrează acum transparent, pe proceduri. Există obiectivitate, există un mediu economic sănătos. A fost greu, acolo erau grupuri de interese transpartinice, de ani de zile, familii de afaceri. Nu poţi să te pui cu toţi deodată. Dar, pentru că am promis în faţa dvs, mi-am asumat acest risc şi am reuşit", a arătat primarul general.



Ea a evidenţiat, totodată, că sectorului Sănătate i-a revenit cea mai mare alocare bugetară: 90 de milioane de euro pentru cele 19 spitale ale Municipalităţii şi pentru dotarea cabinetelor şcolare medicale şi stomatologice.



În ceea ce priveşte obiectivele de investiţii, Firea a adăugat că în cel mai scurt timp vor fi demarate procedurile pentru construirea a şase cartiere de locuinţe în sectoarele Capitalei, dar şi a unui mare spital metropolitan.



"De asemenea, vom construi şi moderniza creşe şi grădiniţe. Este un deficit mare în ceea ce priveşte creşele şi grădiniţele în Capitală. Vom construi, dar vom şi amenaja, acolo unde este cu putinţă, săli multifuncţionale pentru activităţi sportive şi pentru alte tipuri de evenimente. (...) Am spus şi ne vom ţine de cuvânt, pe lângă cele mai multe şcoli şi grădiniţe, dorim, împreună cu specialişti de la Ministerul Agriculturii, să amenajăm grădini de legume şi zarzavaturi, care să fie folosite în cantinele şcolare, astfel încât copiii noştri să mănânce sănătos", a precizat ea.



Totodată, primarul general le-a mulţumit miniştrilor prezenţi în sală, menţionând că aceştia au fost puţinii membri ai Guvernului care au sprijinit Municipalitatea: ministrul Internelor, Carmen Dan, ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, ministrul Mediului de Afaceri, Alexandru Petrescu, ministrul Consultării Publice şi Dialogului Social, Gabriel Petrea, ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Andreea Păstîrnac, ministrul Educaţiei Naţionale, Pavel Năstase, ministrul Agriculturii, Petre Daea. AGERPRES