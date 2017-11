Firea: Măsurile fiscale adoptate de Guvern nu vor aduce niciun prejudiciu Primăriei Capitalei

Măsurile fiscale adoptate de Guvernul României nu vor aduce niciun prejudiciu Primăriei Capitalei şi nici bucureştenilor, scrie primarul general Gabriela Firea într-o postare publicată, duminică, pe pagina sa de Facebook.



Ea precizează că toate proiectele de infrastructură începute vor fi finalizate la termen şi, totodată, vor demara altele noi: parcări, poduri, pasaje, supralărgiri, sală polivalentă, sală de concerte, locuinţe pentru tineri şi cazuri sociale, piste de biciclete, săli de sport şi bazine.



"Suma care nu se va mai încasa din cauza modificărilor aduse Codului Fiscal va fi recuperată integral prin creşterea procentului din cotele defalcate şi echilibrări bugetare, aşa cum am stabilit împreună cu premierul şi ministrul de finanţe, fapt anunţat public", spune Firea.



Ea îi acuză pe consilierii din Consiliul General al Municipiului Bucureşti care fac parte din opoziţie că răspândesc informaţii "mincinoase şi ipocrite".



"Când fostul PDL şi PNL conduceau destinele bucureştenilor, nu le-a păsat de hemoragiile din bugetul local făcute de firmele lor de casă, abonate la Primăria Generală. Nu au făcut eforturi pentru realizarea infrastructurii Capitalei - de aceea acum luptăm pentru recuperarea întârzierilor - şi nu au făcut nici cel mai mic gest pentru a pune capăt dezmăţului pe bani publici, în interesul firmelor căpuşă, în instituţii subordonate ale Primăriei Generale, cum ar fi: RADET, Administraţia Lacuri Parcuri, Administraţia Străzilor, Administraţia Cimitirelor, Administraţia Monumentelor etc.", arată Firea.



Ea adaugă că opoziţia constructivă înseamnă să propui proiecte benefice bucureştenilor şi să încerci să repari greşelile din trecut şi afirmă că, "din păcate, consilierii generali ai Opoziţiei nu fac decât să stea pe margine şi să fluiere a pagubă".



"Din fericire, însă, oamenii nu pot fi păcăliţi atât de uşor, ei putând face lesne diferenţa între cei care muncesc în folosul lor şi demagogia celor care doar critică. Îi asigur pe bucureşteni că mă voi implica astfel încât Bugetul Capitalei să nu sufere, iar banii să fie folosiţi eficient. Scăderea impozitului pe venit de la 16% la 10% va aduce mai mulţi bani familiilor de români, ceea ce nu poate decât să mă bucure", mai scrie Firea pe Facebook.



Consilierul municipal Ciprian Ciucu, vicepreşedinte PNL Bucureşti, a atras atenţia duminică asupra faptului că modificările aduse Codului fiscal vor reduce bugetul Bucureştiului cu sume cuprinse între 440-616 milioane euro, afectând investiţiile.



"Ne-am gândit, aşa, pentru comparaţie, să vedem ce am fi putut face cu banii aceştia, ce ar fi putut face Bucureştiul cu această sumă cuprinsă între 440-616 milioane euro. Ar fi putut să îşi asigure flota de autobuze pentru următorii 20 de ani, vorbim de 1.760 de autobuze, care ar fi putut să fie luate în timp. (...) Ar fi acoperit întreaga investiţie de care avem nevoie în reţeaua de distribuţie a RADET, deci am fi eliminat pierderile din reţea. Ştiţi că în acest moment 35-40% din agentul termic se duce în pământ, adică apa curge în pământ, pentru că reţeaua este ciur şi e nevoie de investiţii. De aceea bucureştenii plătesc mai mult cu aproximativ 35-40% din factură", a precizat el, în cadrul unei conferinţe de presă. AGERPRES