Firea: Vom face plângere penală împotriva celor care au forţat intrarea în Primărie

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat joi că persoanele care au forţat intrarea în sediul municipalităţii au fost aduse de consilierii USR, anunţând că va fi depusă o plângere penală în acest caz.



"De la începutul mandatului şi până acum consilierii USR au făcut numai scandal la şedinţele de Consiliu General, acum nu le mai este suficient faptul că ei nu propun nimic pentru Bucureşti, se opun la toate celelalte propuneri ale noastre şi fac scandal, acum au adus încă 20 aşa-zişi cetăţeni independenţi, de fapt sunt tot ONG-uri afiliate USR şi membri USR, unii dintre ei, care au forţat intrarea într-o instituţie publică. Vom face plângere penală", a afirmat Firea, la Antena 3.



Ea a susţinut că scandalul a izbucnit la prezentarea ordinii de zi a CGMB şi nu când era prezentat un subiect anume.



"Totul părea normal, o ordine de zi obişnuită, consilierii generali votau punctele de pe ordinea de zi, mai bine spus eram abia la introducerea unor puncte suplimentare, când s-a auzit foarte mult zgomot, vuiet. Am fost informaţi că au pătruns în instituţie mai multe persoane aduse de către consilierii USR, au lovit cu un corp contondent un poliţist local. Am chemat ambulanţa, este într-o stare destul de dificilă, la spital. Este incredibil ca într-o instituţie publică să se pătrundă cu forţa câtă vreme am respectat întru totul legislaţia în vigoare şi regulamentul pentru organizarea şedinţelor de consilii", a spus Firea.



Ea a precizat că în sala de şedinţe există 40 de locuri disponibile pentru participarea cetăţenilor, dintre care 10 sunt ocupate de directorii care urmează să susţină proiectele de pe ordinea de zi. Primarul a arătat că 30 de cetăţeni au solicitat în scris participarea la şedinţele CGMB.



"Nu sunt persoane aduse de noi, nu sunt rude de ale noastre. (...) Sunt cetăţeni din Bucureşti care au solicitat în scris să aibă acces la şedinţa de consiliu. În afară de aceste persoane, au mai venit încă aproximativ 20 de persoane în frunte cu un consilier USR şi două instituţii media care au forţat intrarea, au lovit poliţiştii locali", a afirmat primarul Capitalei.



Firea a adăugat că evenimentul este investigat de Poliţie.



Aproximativ 20 de cetăţeni şi reprezentanţi ai unor asociaţii au intrat, joi, la şedinţa de Consiliu General, creând o busculadă, după ce au aşteptat aproximativ o oră la intrarea în Primăria Capitalei, pentru a li se permite accesul.