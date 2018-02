Firea vrea să cumpere locuințe pentru medici

Suma de 15 milioane de euro a fost alocată în acest an pentru achiziţionarea a aproximativ 300 de locuinţe de serviciu pentru cadrele medicale, a afirmat primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.



Primarul general s-a întâlnit vineri cu managerii a 17 spitale aflate în administrarea Municipalităţii, care au luat concursul pe post.



''Ca o confirmare a faptului că domeniul Sănătăţii este prioritar pentru Municipalitate şi pentru că ne dorim să avem în Bucureşti, alături de noi, şi medicii tineri care îşi doresc să lucreze şi să se perfecţioneze în Capitală, am alocat anul acesta în buget 15 milioane de euro pentru achiziţionarea a aproximativ 300 de locuinţe de serviciu pentru cadrele medicale. Alte sume importante au fost alocate pentru demararea proiectelor de construcţie a Spitalului Metropolitan, precum şi a altor două spitale în sectoarele 3 şi 6, zone deficitare în Bucureşti în acest sens", a declarat Firea, potrivit unui comunicat al PMB.



Primarul general i-a felicitat pe cei 17 manageri pentru rezultatele obţinute la concurs şi le-a spus că domeniul Sănătăţii reprezintă pentru Municipalitate o prioritate "clară".



"Doresc să vă asigur încă o dată că domeniul Sănătăţii reprezintă pentru Municipalitate o prioritate clară, fapt care se reflectă de altfel şi în bugetul pe care l-am alocat anul acesta: 111 milioane de euro. Comparativ cu bugetul anilor precedenţi 2016 şi 2017, (în care bugetul a fost de aproximativ 44 de milioane de euro şi respectiv 53,4 milioane euro), bugetul anului 2018 este aproape dublu. Ne dorim astfel să ştiţi că aveţi tot sprijinul nostru, astfel încât să puteţi lucra în unităţi medicale moderne, la standarde europene. După cum bine ştiţi, până acum, am reuşit deblocarea lucrărilor la două spitale importante, Victor Gomoiu şi Spitalul Foişor, care de altfel a şi fost finalizat, iar anul acesta ne dorim o continuare a proiectelor de modernizare a unităţilor medicale", a mai spus Gabriela Firea.



Totodată, primarul general i-a asigurat pe managerii unităţilor medicale că Municipalitatea este deschisă oricăror propuneri menite să ducă la îmbunătăţirea sau rezolvarea unor eventuale probleme apărute pe parcurs în spitalele pe care le conduc.



"Am alocat un buget record ASSMB, astfel încât orice proiecte de investiţii, extinderi de spital sau dotări şi reparaţii să poată fi implementate fără a avea probleme financiare. Subliniez încă o dată că îmi doresc ca toate unităţile medicale să fie conforme cu normele europene", a adăugat aceasta. AGERPRES