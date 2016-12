Gabriela Firea admite existenţa unor deficienţe în reabilitarea sediului istoric al Capitalei

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a admis miercuri existenţa unor deficienţe în ceea ce priveşte lucrările realizate la sediul istoric al Primăriei Generale, mai ales în cazul finisajelor, dar a precizat că a urgentat finalizarea reabilitării pentru ca aparatul Municipalităţii să poată fi mutat în sediul de lângă Cişmigiu.



"Am fost şi eu destul de surprinsă de calitatea lucrării. Am urgentat aceste lucrări. Probabil că dacă nu am fi urgentat noi lucrările, ne mutam la anul, prin vară, ceea ce nu este normal, pentru că termenele sunt demult depăşite. Am preferat să facem acest efort, să ne mutăm fără a fi finalizată recepţia - avem această analiză şi o vom face şi publică în ceea ce priveşte calitatea lucrărilor, puteţi să veniţi şi la noi în birou. Nu sunt finalizate, nu sunt finisate, nici măcar mobilier nu este adus. Am vrut să facem acest efort pentru a nu mai plăti din ianuarie chiria în clădirea în care am locuit provizoriu, pentru că însemna încă o lună de plată, adică aproape încă 300.000 de euro", a spus Firea, în replică la intervenţia consilierului general USR Roxana Wring.



Wring a semnalat, în cadrul şedinţei CGMB, calitatea proastă a lucrărilor la sediul PMB.



"Sunt două aspecte foarte importante. Unul este că acesta este monument istoric categoria A, ceea ce înseamnă că şi interioarele nu sunt protejate. În această sală nu s-a protejat nimic din interiorul iniţial. Deci, aceasta este o clădire neo-românească, de peste 100 de ani vechime, cu nişte lambriuri care erau originale din lemn (n.r. - sala de Consiliu), acesta este lemn stratificat, cel mai ieftin posibil (...). Aspectul este de cămin cultural, deci în niciun caz nu este aspectul unei primării care vrea să se compare cu Viena. Din punctul nostru de vedere, aici s-a încălcat legea monumentelor istorice. Vom cere să vedem avizele de la Ministerul Culturii, vom vrea să vedem cine a făcut această restaurare, care de fapt nu este restaurare, ci este un atac la monumentul oraşului Bucureşti", a precizat Wring. AGERPRES