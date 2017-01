Gabriela Firea amenință firmele de salubritate care nu deszăpezesc eficient

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a subliniat că nu va fi de acord ca operatorii de salubritate care nu au deszăpezit eficient străzile secundare să îşi menţină contractele în Capitală, invocând inclusiv posibilitate ajungerii la tribunal.



"Cu mine chiar nu e de joacă. Noi dăm acum un test în faţa cetăţenilor. Eu dau un test în faţa cetăţenilor, dar consider că împreună cu domnul prefect, cu domnul viceprimar, cu întreaga echipă de consilieri, directori, ne-am făcut datoria la nivel managerial. Dacă mai departe companiile de salubritate care au contracte cu primăriile de sector (...) nu-şi fac datoria şi nu respectă contractul, eu vă garantez că este ultima acţiune în Capitală. Aici nu e cu amenzi. Aici este cu mai au sau nu mai au contract în Capitală. Acum vor dovedi dacă vor să mai lucreze pentru Capitală. Pentru că la mine nu merge să îşi ia banii şi să nu îşi facă treaba. Nu există aşa ceva, nu au alte metode să mă impresioneze. (...) Ei acum lucrează pentru a-şi menţine aceste contracte, pentru că voi fi intransigentă şi nu voi fi deloc de acord să continue un contract de salubritate în Capitală o companie care nu a deszăpezit, aşa cum trebuie, eficient, în condiţii de iarnă", a declarat ea, vineri, după comandamentul de iarnă convocat la sediul Poliţiei Locale.



În condiţiile în care i s-a atras atenţia că firma de salubritate din Sectorul 1 are contract pe o durată de 25 de ani, Firea a subliniat că prevederile contractului trebuie respectate inclusiv de către firmă.



"O să stăm 25 de ani să vedem dacă se face sau nu se face? Să ne rugăm la Dumnezeu să nu ningă? Nu există aşa ceva cu mine. Eu vă garantez că există prevederi în orice contract, în care dacă dovedeşti că nu s-a respectat acel contract, el poate să înceteze. Ajungem noi la tribunal... Nu cred că va fi cazul. Eu mai sper că aceia care nu au acţionat chiar 100% eficient în orele trecute vor recupera. Avem trei zile grele în faţă", a spus ea.



Operatorul de salubritate din sectorul 1 a raportat că deszăpezirea pe străzile adiacente s-a realizat în proporţie de 30-40%. În Sectorul 2 - se efectuează deja a doua pluguire, realizată în procent 65%. În Sectorul 3 - străzile secundare au fost eliberate în proporţie de 70-80%, acestea fiind parcurse de două sau chiar trei ori. La nivelul Sectorului 4 a fost anunţat un procent de deszăpezire de 75-80%, în timp ce în Sectorul 5 intervenţia s-a realizat pe 50% dintre străzile secundare, fiind efectuate de asemenea două pluguiri. Sectorul 6 a anunţat o intervenţie de 50%.



Toţi operatorii şi-au exprimat speranţa că vor realiza deszăpezirea pe toate arterele până în jurul orelor 18,00 - 19,00. În ce priveşte Sectorul 5, în zona Giurgiului - Ferentari - Rahova, operatorul de salubritate a precizat că arterele principale sunt practicabile, iar pe străzile adiacente s-a intervenit în procent de 50%.



"Sunt câteva sectoare unde deszăpezirea s-a făcut mult mai bine decât în celelalte şi am luat legătura cu cei care au încă minusuri şi am solicitat măsuri de urgenţă pentru remedierea acestor neajunsuri. (...) Am anumite nemulţumiri în ce priveşte deszăpezirea în sectorul 5 şi am rugat foarte mult compania de salubritate pe care chiar ieri am vizitat-o să ia toate măsurile necesare pentru că şi acest sector al Capitalei trebuie să arate la fel ca celelalte. (...) Ei spun că au acţionat, chiar dacă nu s-a văzut atât de bine. Am insistat să se facă o deszăpezire mai eficientă şi în sectorul 5", a punctat Firea.



În condiţiile în care mai mulţi cetăţeni au semnalat faptul că în unele sectoare maşinile de deszăpezire aruncă zăpada în zona trecerilor de pietoni, viceprimarul Aurelian Bădulescu a susţinut că există angajaţi care acţionează cu ajutorul lopeţilor pentru a degaja suprafeţele respective. AGERPRES