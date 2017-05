Gabriela Firea: Eu nu mai am încredere că centura Capitalei va fi realizată cu prioritate

Primarul general Gabriela Firea a reiterat, marţi, cererea adresată Guvernului de a permite Municipalităţii să administreze şi finalizeze lucrările iniţiate la Centura Capitalei.

„În orice țară civilizată centura e administrată de orașul principal în jurul căruia se construiește și se administează centura”, a declarat edilul general.

„Dacă aș fi fost un primar general comod doar aș fi făcut declarații de impulsionare și aș fi stat pe margine(...). Avem responsabilitate față de cetățeni. Noi suntem cei mai afectați și ca fluență în trafic, și ca poluare și ca siguranță în trafic”, a spus Gabriela Firea, marți, la Antena 3.

„Mi s-a transmis că nu poate fi transferată centura către Primăria Capitalei deoarece s-ar pierde fondurile europene obțiune pentru realizarea centurii. E fals!”, a spus Gabriela Firea.

„Să nu se supere nimeni pe mine, dar eu nu mai am încredere că centura Capitalei va fi realizată cu prioritate. Ea a fost o prioritate doar pe hartie, au curs valuri de cerneală și zeci de emisiuni(...). E un proiect eșuat. Eu nu mai am încredere. Îmi întărește convingerea că trebuie să prelum centura! Am aflat că vor începe atacuri la adresa mea în zilele urmatoare exact din partea acestor persoane care au anumite interese să țină în administrare centura Capitalei”, a adăugat edilul.