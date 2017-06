Galaţi: A început acordarea ajutoarele financiare pentru achiziţionarea de surse alternative de încălzire şi apă caldă

Prima dispoziţie de plată către beneficiar în cadrul programului de acordare a ajutorului financiar din partea Primăriei municipiului Galaţi către cetăţenii oraşului pentru achiziţionarea unui sistem alternativ de producere a apei calde şi căldurii s-a semnat marţi, se arată într-o informare transmisă de purtătorul de cuvânt al Primăriei Galaţi, Raluca Ardean.



Potrivit sursei citate, este vorba despre o plată care se va realiza prin mandat poştal.



"Până acum au fost înregistrate 3.785 de dosare, iar alte 252 de dispoziţii au intrat marţi la semnat", se spune în informare.



Consiliul Local Galaţi a aprobat pe 9 iunie acordarea unui ajutor financiar de 3.000 lei pentru achiziţionarea unui sistem de încălzire şi apă caldă alternativ pentru încălzirea locuinţei de către cei care depind de sistemul centralizat de termoficare. Banii se vor acorda însă numai familiilor care îndeplinesc o serie de criterii în funcţie de venituri.



Pot beneficia de aceste ajutoare persoanele singure care are un venit net mediu lunar sub 2.500 lei; familiile formate din doi membri care au un venit net mediu lunar pe membru de familie sub 2.000 lei; familiile formate din trei membri care au un venit net mediu lunar pe membru de familie sub 1.700 lei; familiile formate din patru sau mai mulţi membri - care au un venit net mediu lunar pe membru de familie sub 1.450 lei.



În municipiul Galaţi sunt aproximativ 98.000 de apartamente dintre care circa 36.000 sunt branşate la sistemul centralizat de furnizare a apei calde menajere şi căldurii, dar numai circa 25.000 sunt locuite efectiv.



De aproximativ o lună, municipiul Galaţi nu mai beneficiază de apă caldă în sistem centralizat, pentru că societatea de producere a agentului termic, Electrocentrale Galaţi, şi cea de distribuţie a acestuia, Calorgal se află fie în insolvenţă, fie în incapacitate de plată.



În acest context, municipalitatea a luat măsura acordării de ajutoare financiare pentru achiziţionarea de surse alternative de încălzire şi apă caldă, pentru unii locuitori cu venituri mici.

Sursa: www.agerpres.ro