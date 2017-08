Galati: Ivan Patzaichin a deschis Ziua Marinei cu o competiție de de vâslit viteză în canotci de 10+1

Sute de persoane au venit, marţi, pe faleza Dunării din Galaţi pentru a asista la Competiţia de vâslit viteză în canotci de 10+1 aflată la a cincea ediţie şi organizată de Asociaţia Ivan Patzaichin-Mila 23 în colaborare cu Primăria Galaţi, eveniment care a deschis serbările de Ziua Marinei.



Competiţia s-a bucurat de prezenţa multiplului campion olimpic Ivan Patzaichin, care i-a iniţiat pe gălăţeni în tainele vâslitului în canotcă. Cele opt echipaje constituite ad-hoc au fost instruite de marele campion, care le-a povestit şi cum a fost construită această ambarcaţiune autohtonă denumită canotcă.



"Mă bucur că am ajuns la ediţia a cincea, mă bucur că suntem din nou la Galaţi, mă bucur că sunt foarte mulţi oameni în jurul nostru. Am văzut că s-a înscris la competiţie şi o echipă de copii, ceea ce înseamnă că şi cei mai tineri încearcă să descopere ce înseamnă acest proiect ,,Descoperă Rowmania-România naturală văzută din barcă', care a fost creat exact pentru tineri pentru copii, să încerce să iasă la mişcare, la natură. De la an la an am avut surprize extrem de plăcute. Multe oraşe, ca Alba Iulia, Călăraşi, Buzău, au creat chiar locuri de agrement pentru acest proiect. Sunt oraşe care deja mi-au propus să facem ediţiile în câte două zile, prima zi cu elevi, copii şi a doua zi cu cei mari. Cred că suntem pe drumul cel bun", a declarat Patzaichin.



Marele campion a povestit şi cum a fost construită această ambarcaţiune autohtonă denumită canotcă. Canotca este o invenţie a Asociaţiei Ivan Patzaichin - Mila 23, construită din dorinţa de a promova meşteşugul românesc şi este denumită aşa după lotcă - de la care preia materialul - şi după canoe - de la care preia liniile dinamice. Este un produs integral fabricat în România, cu un design unicat, făcut din lemn, preluând meşteşugul marangozilor din Delta Dunării.



Potrivit lui Ivan Patzaichin, canotca este o combinaţie între lotcă şi canoe, care a depăşit deja graniţele ţării.



"Canotca a făcut un traseu din Germania la Tulcea, acum patru ani. Există o canotcă şi la Londra. Există o canotcă pe care am construit-o în zece zile şi am donat-o primăriei de la Uhlm, Germania. Sperăm ca la anul, cu prilejul centenarului Marii Uniri, să facem un eveniment cu canotci pe Tamisa", a spus Patzaichin.



Competiţia de vâslit viteză în canotci de 10+1 face parte din campania ,,Descoperă Rowmania-România naturală văzută din barcă', care este o campanie naţională de promovare a patrimoniului natural având ca obiectiv să-i reapropie pe oameni de natură, să-i reconecteze la aceasta, având ca instrument canotca şi ca activitate vâslitul. AGERPRES