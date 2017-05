Galaţi: Peste 200 de specialişti la prima Conferinţă de sănătate mintală din România şi Sud-Estul Europei

Foto: pixabay

Peste 200 de specialişti din opt ţări participă, la Galaţi, în perioada 11-14 mai, la prima Conferinţă internaţională de sănătate mintală din România şi Sud-Estul Europei "În şi din mintea ta".



Potrivit unui comunicat al organizatorilor, obiectivul principal al conferinţei este acela de a veni în sprijinul programelor de sănătate mintală din România şi ţările din Sud-Estul Europei, având în vedere cifrele alarmante care arată creşterea incidenţei tulburărilor psihice. Evenimentul a fost creditat de Colegiul Medicilor din România cu 21 credite EMC, iar tematica propusă a atras participarea unor specialişti de marcă din Statele Unite ale Americii, Italia, Austria, Germania, Bulgaria, Albania, Republica Moldova şi România.



Preşedintele Comitetului local de organizare, Anamaria Ciubară, a declarat că în cadrul conferinţei se vor desfăşura cursuri, work-shop-uri şi comunicări orale, iar preşedintele conferinţei va fi reputatul profesor Howard H. Goldman de la Universitatea Mariland din Baltimore, SUA.



În prima zi a conferinţei, o parte dintre participanţi a criticat faptul că autorităţile din ţara noastră nu au încercat niciodată să prezinte populaţiei care este procedura şi avantajele testelor de medicamente pe pacienţi.



Doctorul psihiatru Marcel Şarpe a atras atenţia asupra faptului că România riscă să rămână mult în urma altor state, pentru că studiile clinice au devenit din ce în ce mai rare din cauza reticenţei pacienţilor, dar şi a medicilor.



"Deşi există percepţia că la noi în ţară sunt foarte multe teste de medicamente pe oameni, adevărul este că numărul acestora este foarte mic faţă de alte state dezvoltate", a precizat acesta. O bună parte dintre specialiştii care asistau la prezentarea sa i-au dat dreptate.



Mai mult, medicii au atras atenţia că în multe state dezvoltate autorităţile îşi asumă rolul de a prezenta publicului, prin campanii de informare, avantajele unor astfel de studii clinice.



Printre vinovaţi pentru faptul că populaţia şi mai ales bolnavii nu înţeleg avantajele studiilor clinice, Marcel Şarpe a nominalizat şi Ministerul Sănătăţii pentru faptul că nu a reacţionat după scandalul testelor ilegale de anul trecut. Reamintim că în iulie 2016, medicul psihiatru Delia Podea, de la Spitalul Judeţean din Arad, a fost trimisă în judecată pentru 148 de fapte de fals în înscrisuri şi abuz în serviciu. Ea a făcut teste clinice pe pacienţi cărora le-a falsificat semnăturile, pentru a încasa mari sume de bani de la sponsori, firme de medicamente.



"Atunci, s-a acreditat ideea că toate studiile clinice sunt ilegale, că se fac tratamente ilegale pe pacienţi. Ministerul Sănătăţii nu a reacţionat. Percepţia a fost că toţi medicii psihiatri fac teste ilegale, aşa ceva nu e cazul. Această percepţie face ca studiile clinice din orice domeniu să se desfăşoare şi mai greu", a adăugat Marcel Şarpe.



În comunicatul de presă dat publicităţii de organizatorii evenimentului au fost prezentate şi o serie de date statistice privind bolile psihice în România.



Conform datelor prezentate de European Health for All Databases, cu o incidenţă a bolilor mintale de 1.403,75 cazuri la 100.000 locuitori, România se află pe locul al doilea în Europa, după Estonia cu 2.057,27 cazuri la 100.000 locuitori în 2011.



Anual se raportează circa 300.000 de noi cazuri de boli mintale. Cele mai întâlnite sunt depresiile legate de slujbă, de problemele conjugale şi de neajunsurile financiare.



Datele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii arată de altfel că 10% dintre locuitorii României sunt diagnosticaţi cu probleme mintale. De la cei suferinzi de mărunte depresii până la schizofrenici sau alcoolici, mulţi pacienţi sunt înghesuiţi în spitalele de psihiatrie. În toată ţara sunt doar 44 de asemenea unităţi, unde bolnavii sunt întâmpinaţi de personal insuficient şi de cele mai multe ori îndopaţi cu pastile.



La nivel mondial, se estimează că aproximativ 83 de milioane de oameni sunt afectaţi de o boală mintală. Această cifră nu poate evidenţia nici pe departe scala reală a problematicii deoarece aproximarea nu ţine cont de persoanele peste 65 de ani şi numai un număr limitat de tulburări psihice a fost luat în considerare.



Aproximativ 270.000 de români suferă de Alzheimer sau alte forme de demenţă, potrivit celor mai recente statistici existente. Dintre acestea, doar 35.000 sunt diagnosticaţi. Asta înseamnă că sub 13% din totalul cazurilor ajung să fie identificate la medic şi, de cele mai multe ori, această identificare este făcută prea târziu, potrivit reprezentanţilor Societăţii Române Alzheimer.



Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în 2010, la nivel mondial, 35,5 milioane de persoane erau diagnosticate cu demenţă. Anual, la nivel global, apar 7,7 milioane de cazuri noi, unul la fiecare patru secunde. În Europa, numărul persoanelor care suferă de demenţă este estimat la 9,9 milioane, adică 28% din totalul la nivel mondial.



În cadrul Centrului Memoriei care funcţionează în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie "Dr. Alexandru Obergia" din Capitală, în decursul unui an, aproximativ 1.000 de pacienţi sunt diagnosticaţi cu Alzheimer, în diverse stadii ale bolii.



La nivel mondial, există mai mult de 300 de milioane de persoane afectate de depresie (4,4% din populaţia globului), iar aproape 800.000 de persoane se sinucid anual, suicidul fiind a doua cauză de deces în rândul persoanelor din grupa de vârstă 15-29 de ani.



Pe continentul european, peste 40 de milioane de persoane suferă de tulburări depresive. În România, prevalenţa este estimată la 5% din populaţia generală, respectiv 931.842 de cazuri.

Sursa: www.agerpres.ro