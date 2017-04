GALERIE FOTO - Iaşi: Teiul lui Eminescu este în pericol din cauza zăpezii

Din cauza vremii nefavorabile, zeci de copaci din municipiul Iaşi au fost rupţi sau doborâţi la pământ din cauza zăpezii depuse, printre arborii afectaţi aflându-se şi Teiul lui Eminescu din Parcul Copou.



Rafalele de vânt de peste 70 kilometri la oră şi zăpada depusă în ultimele 24 de ore au smuls mai multe crengi din Teiul lui Eminescu din Parcul Copou, care este unul dintre simbolurile Iaşiului.



"Codul portocaliu lasă urmări în tot municipiul Iaşi şi peste tot pe unde a trecut. A nins continuu toată noaptea, grosimea stratului de zăpadă, mai ales în zonele Bucium şi Copou, depăşind 25 centimetri, cu densitate mare. Asta înseamnă 25 - 30 de litri pe metru pătrat şi a provocat şi urmări datorită vântului, în special, şi a volumului mare de zăpadă care s-a aşezat peste arbori. Au avut loc sute de căderi de arbori. Dacă îi numărăm şi pe cei mărunţi putem vorbi de mii. (...) Am observat şi o problema gravă la Teiul lui Eminescu. Am făcut evaluări împreună cu inspectorii de la Agenţia de Protecţia Mediului şi o să facem o scurtă intervenţie de corectare a coroanei pentru a nu se duce efectiv mai jos spre tulpină", a declarat primarul Mihai Chirica, citat de Agerpres.



Potrivit acestuia, în Iaşi s-a acţionat toată noaptea şi se acţionează şi în timpul zilei de vineri, pe străzi fiind scoase peste 70 de utilaje de intervenţie.



Teiul lui Eminescu, care se află pe locul 7 în clasamentul celor mai bătrâni arbori din judeţ, a fost plantat în 1556, potrivit unei datări făcute în cursul anului trecut de Agenţia de Protecţia Mediului, în timpul domniei lui Alexandru Lăpuşneanu. Sub acest copac Mihai Eminescu obişnuia să mediteze atunci când se afla la Iaşi şi i-a inspirat multe din creaţiile literare. Acest arbore l-a inspirat pe Eminescu să scrie poeziile "Povestea teiului", "Floare de tei" sau "Făt Frumos din tei".



În judeţul Iaşi sunt 160 de arbori seculari, cel mai bătrân fiind un tei care de 674 ani se află în curtea Mănăstirii Bârnova.

Foto: reporterIS.ro