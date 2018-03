Gerul ucide animalele din adăposturi

Cinci câini din adăpostul Asociaţiei Help Lăbuş din Galaţi au murit de frig în ultimele zile dominate de ger, viscol şi zăpadă, a declarat vineri preşedintele asociaţiei, Corina Grigore.



Potrivit sursei citate, membrii organizaţiei au protejat câinii cu pături şi paie, dar au murit din cauza temperaturilor foarte scăzute şi a faptului că erau bătrâni.



"Din păcate ne-au murit cinci câini, cu tot sprijinul pe care l-am dat ca să-i protejăm de frig. Ei erau foarte bătrâni şi nu se puteau mişca aşa cum se mişcă cei mai tineri şi le-a cedat inima. Noi le-am pus paie, pături, le-am asigurat hrană, dar au murit", a spus Corina Grigore.



Ea a precizat că întrucât posibilităţile asociaţiei de a îngriji animalele din adăposturi sunt reduse, este nevoie ca oamenii de bine din judeţ să ajute cu hrană pentru animale şi lemne de foc.



"Avem nevoie hrană uscată pentru câini, lemne pentru foc, mâncare pentru capre şi ponei şi de aceea am lansat un apel către cei care vor şi pot să ne ajute. În perioada asta friguroasă au nevoie şi de hrană caldă, dar este îngheţată toată. Va daţi seama că şi costurile cresc mult. Zilnic avem nevoie de 40 de saci cu boabe, ceea ce înseamnă 800 de lei. Pentru noi este foarte mult. Cu mâncarea şi apa avem probleme mari pentru că totul este îngheţat bocnă. Nu le mai putem da mâncare caldă şi suntem nevoiţi să le dăm doar hrană uscată", a afirmat Corina Grigore.



În adăpostul Asociaţiei Help Lăbuş din Galaţi sunt aproximativ 1.100 de câini, şase măgari, trei capre şi un ponei. AGERPRES