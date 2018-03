Gest extrem! Un băiat de 18 ani s-a spânzurat, după ce s-a certat cu iubita

Satul Răducăneni, din Iași, este martorul unei alte drame, după moartea Biancăi, fetiţa bolnavă de cancer ai cărei părinţi i-au refuzat tratamentul timp de mai mulți ani.Un tânăr de 18 ani din Răducăneni a ales să-și pună ștreangul de gât, după ce s-a certat cu iubita lui, care i-ar fi spus că vrea să se despartă.

Duminică dimineață, Teodor C. a încercat să-și pună capăt zilelor. Tânărul, născut la Arad, era crescut de bunica paternă, după ce mama lui murise când el avea patru ani, scrie vremeanoua.ro .

Tatăl lui lucra în Franța, pentru ca acesta să nu-i lipsească nimic.

"Eu de dimineață am mers până în centru. Când m-am intors, l-am găsit dormind pe Teo. Am zis că ma duc până la Biserică. Am stat cateva minute la slujba, dar parca cineva ma tot trimitea acasă. Când am ajuns, am vazut patul gol, banii și telefonul lui pe masa... M-am dus în magazie și l-am gasit spânzurat", a povestit Maria, bunica tânărului.

Femeia a alertat vecinii, care au reușit să-l dea jos din fularul cu care se legase de gât. Echipajul medical sosit la fața locului a reușit să-l resusciteze, băiatul fiind transportat în comă la spitalul din Iași.

Bunica mai spune că o fata l-ar fi adus in pragul morții. "El vorbea cu o fată din Arad. Mi-a spus că s-a certat cu ea. A spus că el o iubeste foarte mult, iar ea vrea să se desparta de el. Era foarte suparat. Nu m-am gandit însă că poate face așa ceva. Și mama lui s-a spanzurat când el avea patru ani... ", a mai povestit Maria.

Tânărul se zbate acum între viață și moarte, medicii fiind rezervați în privința șanselor de supraviețuire.http://www.observator.tv