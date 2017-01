Giurgiu: Un tânăr a scos crucea din Dunăre, deşi medicii nu i-au permis să intre în apă

Tânărul Marinel Mărgărit, în vârstă de 33 de ani, este cel care a recuperat primul crucea sfinţită din apele Dunării cu ocazia tradiţiei de Bobotează organizată în municipiul Giurgiu, el înotând în apa rece alături de alţi trei tineri înscrişi în cursă.



'Am mai sărit după Crucea sfinţită de Bobotează şi anul trecut, dar m-am înscris în cursă şi anul acesta cu dorinţa de a câştiga. În acest an am sărit pe propria răspundere, am semnat pentru acest lucru pentru că aveam tensiunea mare şi medicii de la ambulanţă nu îmi dădeau voie să sar în apa rece', a declarat, pentru AGERPRES, Marinel Mărgărit.



El spune că nu s-a antrenat pentru acest eveniment şi că nu l-a speriat nici codul portocaliu de zăpadă şi viscol.



'Cred că suntem singurul oraş la Dunăre în care este valabil un cod portocaliu de zăpadă şi viscol şi unde s-a organizat obiceiul de Bobotează privind aruncarea crucii sfinţite în apă, a existat o recomandare din partea IGSU de a numai organiza acest tip de evenimente, dar noi eram pregătiţi şi frigul nu ne-a speriat pentru că în alţi ani a fost şi mai frig, doar zăpada viscolită ne-a incomodat puţin, dar poate aşa a fost şi un Botez al Domnului', a declarat, pentru AGERPRES, primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu.



În cursa pentru recuperarea crucii sfinţite din apele Dunării s-au înscris în acest an patru tineri cu vârste cuprinse între 21 şi 33 de ani, doi dintre ei fiind fraţi.



'Am participat anul trecut prima dată la această tradiţie de Bobotează privind scoaterea crucii sfinţite din apă şi am câştigat...Este adevărat că anul trecut sănătatea a fost bună şi în viaţă mi-a mers destul de bine, de aceea am venit şi anul acesta', a declarat, pentru AGERPRES, Marius Ionuţ Chiriţă, câştigătorul de anul trecut.



Episcopul de Giurgiu, Pre Sfinţitul Ambrozie, a fost cel care a săvârşit şi slujba de sfinţire a apelor la locul desfăşurării tradiţiei de Bobotează, pe malul canalului Cama însoţit de un sobor de preoţi.



În apă au fost aruncate mai multe cruci sfinţite din lemn pentru ca fiecare participant să aibă şansa de a aduce la mal o cruce sfinţită. Una dintre cruci a ajuns în barca scafandrilor care asigurau zona, iar alta l-a lovit în arcadă pe unul dintre tinerii care au sărit în apă, acesta având nevoie de îngrijiri medicale şi fiind condus la ambulanţă.



Tânărul a fost transportat la Spitalul judeţean de urgenţă Giurgiu, rana i-a fost cusută, iar starea lui este bună. AGERPRES