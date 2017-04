HALUCINANT - Pentru stabilirea vinovatului unui viol, procurorii au așteptat ca o minoră de 12 ani să nască

Prin clipe de cosmar a trecut o fetita din localitatea Sarbi, care in loc sa se joace cu papusile si sa se bucure de copilarie, a fost violata chiar de unchiul sau. Parintii minorei au fost cei care au sesizat politistii inca din luna septembrie a anului 2016.

Fata de 12 ani, cu retard mintal, a fost abuzata in mai multe randuri de suspectul in cauza, parintii fetei reclamand abuzurile la politie inca din 2016. De fiecare data insa cauzele au fost clasate din lipsa de probe. Dupa ce in vara trecuta parintii fetei de 12 ani au constatat ca aceasta ramasese insarcinata, au depus din nou plangere la politie si astfel dosarul pentru infractiunea de viol a fost redeschis. Procurorii au asteptat ca fata sa nasca si in urma testului ADN s-a stabilit ca suspectul Catalin Baciu este tatal copilului, implicit cel care o abuzase sexual.



„In data de 19 aprilie a.c., politistii de la sectia numarul 3 din comuna Banca, l-au retinut pentru 24 de ore pe Catalin Baciu - in varsta de 37 de ani, pentru infractiunile de tentativa de viol si violin forma continuata. Prima tentativa de viol a avut loc in luna august 2016, iar in perioada februarie -aprilie 2016 acesta a intretinut raporturi sexuale cu minora”, ne-a declarat agent sef Iulian Petre, purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui.

Sursa: bzb.ro