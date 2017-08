Harghita: Continuă atacurile urșilor și lupilor; localnicii spun că vor ajunge să își facă singuri dreptate

Atacurile urșilor și lupilor la stânele din Harghita continuă, localnicii fiind nemulțumiți că nu primesc ajutor pentru rezolvarea acestei probleme și amenințând că vor ajunge să își facă singuri dreptate. Unul din ultimele atacuri a avut loc în comuna Ciumani, unde 26 de oi au fost ucise de lupi în gospodăria unui localnic, pagubele produse fiind însemnate.

Șeful Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Harghita, Domokos Laszlo, a precizat, pentru AGERPRES, că, potrivit procesului verbal de constatare, lupii au ucis 16 oi și au rănit alte 10, pe care proprietarul a fost nevoit să le sacrifice.

Tőke Lőrinc, din Ciumani, în gospodăria căruia a avut loc atacul, a spus că "lupii au făcut ravagii" și că a rămas fără aproape jumătate din cele 62 de oi pe care le avea.

Președintele Consiliului Județean (CJ) Harghita, Borboly Csaba, a fost marți în gospodăria lui Tőke Lőrinc și a declarat că ordinul de derogare care urmează să fie semnat de ministrul Mediului este inaplicabil și, dacă situația nu se va schimba, protestele pentru rezolvarea problemei vor continua.

Borboly consideră că stabilirea cotei de intervenție în cazul urșilor și lupilor trebuie să se facă proporțional cu numărul exemplarelor existente, care este foarte mare, "ținând cont că de un an și jumătate nu s-au mai făcut niciun fel de intervenții la aceste animale".

Datele APM Harghita arată că, în ultimele zile, au mai fost raportate atacuri în zona Cristuru Secuiesc-Odorheiu Secuiesc, dar și în comuna Corbu, fiind ucise mai multe oi și vite.

O altă comună unde au fost semnalate probleme este Tulgheș, din zona de nord a județului, unde aproape zilnic au loc astfel de atacuri ale urșilor.

Primarul comunei Tulgheș, Marcel Vancu, a declarat, pentru AGERPRES, că în ultimele zece zile au fost înregistrate patru atacuri în care ursul a ucis mai multe vite aflate la stâne, dar numărul este mult mai mare, multe dintre sălbăticiuni fiind alungate de câini și de ciobani.

"Sunt foarte mulți urși și atacurile sunt succesive, aproape zilnic avem un atac. Numai că ciobanii și-au luat niște măsuri de siguranță, au crescut numărul câinilor, stau de pază. Mi-au spus că anul viitor, dacă mai continuă și nu se iau niciun fel de măsuri, ei nu mai strâng animale din zonă să le păzească, pentru că sunt obligați să le plătească", a spus Marcel Vancu.

Edilul a precizat că "oamenii fac un apel disperat către autorități" întrucât văd că se discută despre această problemă, dar nu sunt rezultate vizibile de rezolvare a ei și există voci care spun că se va ajunge la situația în care ciobanii își vor lua propriile măsuri, chiar dacă este sunt nelegale.

''Ciobanii spun — 'Dacă autoritățile statului nu ne ajută, ne vom lua noi măsurile noastre'. Le creează pagubele care sunt destul de mari, procedurile de despăgubire sunt de durată, greoaie și se trezesc că le dă pe un animal 400-500 lei, care nu reflectă valoarea reală. E o problemă și e o realitate", a spus Marcel Vancu.

Primarul a mai susținut că numărul atacurilor este tot mai mare, de la an la an, și consideră că în zonă au fost relocate mai multe exemplare de urși, fără ca autoritățile locale să fie anunțate.

"Părerea mea rămâne în continuare că s-au făcut relocări de urși, fără să fim anunțați, din alte zone s-au adus în zona noastră. Pentru că sunt extrem de mulți urși. De la an de la an se pare că atacurile cresc și numărul urșilor este din ce în ce mai mare. Sunt oameni care mi-au spus că au văzut, la un moment dat, când au descărcat niște urși dintr-o anumită mașină. Asta înseamnă că s-au făcut relocări, dar nu vor să le oficializeze instituțiile care răspund de chestiunile astea și îi aduc la noi. Am avut probleme și anul trecut, și acum doi ani, trei ani, au intrat în gospodării, au distrus stupine", a mai spus primarul din Tulgheș.

La sfârșitul săptămânii trecute, o ursoaică agresivă care a atacat trei ciobani în zona Mădăraș-Dănești a fost împușcată, după ce vânătorii au obținut autorizație de la Ministerul Mediului și au monitorizat-o atent, pentru a se convinge că este vorba de exemplarul care a creat probleme.

În acest an, urșii au creat numeroase probleme locuitorilor din Harghita, mai multe persoane ajungând la spital în urma unor atacuri, iar zeci de animale au fost ucise.

La Băile Tușnad, au fost relocate mai multe exemplare care coborau în stațiune și provocau neplăceri localnicilor și turiștilor.

Autoritățile din Harghita, Covasna, Mureș și Brașov, dar și reprezentanți ai composesoratelor, ai asociațiilor de vânătoare sau fermieri au protestat în urmă cu o lună, la sediul Ministerului Mediului, și au cerut derogare pentru împușcarea urșilor periculoși, respectiv a celor care fac pagube materiale și pun în pericol viețile oamenilor.

Săptămâna trecută, ministrul Mediului, vicepremierul Grațiela Gavrilescu, a declarat la Brașov că Ordinul privind intervențiile de urgență pentru carnivorele mari, respectiv urși și lupi, va fi semnat în 8 august 2017.

AGERPRES /