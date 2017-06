Harghita: Peste 120.000 de persoane, unite în credinţă la marele pelerinaj de Rusaliile catolice de la Şumuleu Ciuc

Peste 120.000 de persoane au participat, sâmbătă, la pelerinajul de Rusaliile Catolice de la Şumuleu Ciuc, închinat Fecioarei Maria, considerat cel mai mare de acest fel din Europa Centrală şi de Est şi ajuns la cea de a 450-a ediţie.



La fel ca în fiecare an, pelerinii au început să urce dealul Şumuleu încă de la primele ore ale dimineţii, iar unii dintre ei şi-au petrecut noaptea în rugăciune, în Catedrala franciscană din Şumuleu Ciuc.



Organizatorii evenimentului, reprezentanţii Ordinului Franciscanilor, au împodobit cu flori altarul în aer liber de la care s-a oficiat Sfânta Liturghie, au făcut ultimele pregătiri înainte de marea procesiune şi i-au rugat pe pelerini să se comporte "ca într-o biserică, să pună deoparte distracţia, să nu fumeze şi să aibă grijă unul de celălalt".



În tot acest timp, sute de grupuri de pelerini, veniţi din toată Europa, dar şi din SUA, Australia, Canada sau America de Sud, s-au îndreptat către locul procesiunii purtând în mâini crenguţe verzi, steaguri bisericeşti sau care să ateste localitatea de unde vin, precum şi steagul Ungariei, cel secuiesc sau steaguri arpadiene.



Printre cei care au urcat dealul Şumuleu s-au numărat persoane de toate vârstele, unele îmbrăcate în port popular, de la vârstnici care abia puteau merge şi care se ajutau de cârje ori bastoane, până la copii de câteva luni, purtaţi în braţe de părinţii lor.



Potrivit tradiţiei, mulţi dintre pelerini s-au oprit la catedrala franciscană de la baza dealului Şumuleu şi s-au închinat la statuia făcătoare de minuni a Maicii Domnului, după care au pornit în procesiune către locul unde s-a oficiat liturghia.



Pelerinii s-au rugat Fecioarei Maria pentru sănătate, pentru linişte, înţelegere şi pace.





"Am venit să mă rog pentru sănătate, pentru pace în ţară, pentru noroc şi să mă rog pentru toată familia. Este prima oară când vin aici, mă simt foarte bine, am inima plină. Nu a fost greu, m-a ajutat Maica Domnului să urc dealul", a spus o femeie din judeţul Bacău.



Alături de ea se afla o doamnă în vârstă, care a spus că, la cei 71 de ani, este pentru a cincea oară când vine la pelerinaj şi întotdeauna se simte foarte bine, pentru că este vegheată de Fecioara Maria. "Mă simt bine, vegheată de Mama noastră cerească. Este a cincea oară când vin aici şi mă rog pentru cei şase copii ai mei, ca să fie sănătoşi sufleteşte şi trupeşte. Am 71 de ani şi a fost destul de greu să urc dealul, dar Maica Domnului de Sus ne-a ajutat şi am ajuns cu bine", a spus aceasta.



Unii dintre credincioşi nu au folosit ruta obişnuită pentru a ajunge la altarul în aer liber, ci au urcat spre locul slujbei pe un deal abrupt, denumit şi "Drumul Crucii", care porneşte la câteva sute de metri de catedrala franciscană şi pe care se află 14 cruci ce simbolizează locurile de oprire a lui Isus pe Golgota.



De asemenea, unii dintre ei s-au recules la patru vechi lăcaşe din zonă: Capela Salvator, Capela lui Iisus Suferind, Capela Sfântul Anton şi Capela Sfântul Ioan din Nepomuk.



"Este pentru prima dată când vin aici. Am făcut toate cele 14 staţii (de pe Drumul Crucii - n.r.) şi am încercat să retrăiesc ce s-a întâmplat pe vremuri şi am inima largă şi deschisă. Cred că aş putea să zbor, sunt liber, mă simt liber", a afirmat un bărbat din Gheorgheni.



Un alt pelerin, din localitatea harghiteană Joseni, a spus că este pentru a 25-a oară când vine la procesiune pe jos, parcurgând 50 de kilometri, iar în acest an evenimentul este cu atât mai deosebit cu cât se petrece pentru a 450-a oară.



"În acest an am venit pentru marea aniversare a 450 de ani de când credincioşii preotului Istvan şi-au arătat devotamentul faţă de religia lor. Şi noi, acum, am venit ca să mulţumim strămoşilor noştri că au moştenit pentru noi credinţa asta sacră şi ne rugăm ca Maica Domnului să dea mai departe această credinţă şi urmaşilor noştri. Personal, simt că astăzi nu există ceva mai important decât să fiu aici. Am venit acasă la Mama noastră sacră, ca să ne simţim bine în braţele sale. (...) Şi îi mulţumesc că mi-a dat atâta sănătate ca să pot să fac acest drum de 50 km, de acasă până aici", a mărturisit Balazs Jozsef.



Preotul Csiki Denes din judeţul Mureş a povestit că de peste 30 de ani vine la Şumuleu Ciuc şi de fiecare dată pleacă "îmbogăţit cu haruri" şi simte "binecuvântarea Bunului Dumnezeu şi ocrotirea Maicii Domnului". El a arătat că, în fiecare an, atât credincioşii catolici cât şi cei de alte confesiuni vin la pelerinaj să se roage pentru familiile lor, pentru sănătate şi credinţă şi să le transmită şi celor de acasă să se roage, la rândul lor, "pentru pace, pentru înţelegere şi pentru iubire între toate popoarele".



Lângă altarul în aer liber a fost adusă o replică în lemn a statuii făcătoare de minuni a Fecioarei Maria, care se află în Catedrala franciscană de la Şumuleu Ciuc, unde oamenii au format cozi impresionante pentru a o atinge şi a se ruga.



Din litere de mari dimensiuni la locul evenimentului a fost scris mesajul: "misericordia" (milă, îndurare - n.r.).



Sfânta Liturghie de Rusalii a fost oficiată de Nunţiul apostolic al Vaticanului la Bucureşti, monseniorul Miguel Maury Buendia, care le-a transmis pelerinilor mesajul şi binecuvântarea Papei Francisc. Predica a fost rostită de preotul Veress András, episcopul Diecezei din Györ, preşedintele Conferinţei episcopale catolice din Ungaria. De asemenea, la liturghie a fost prezent şi Michael Anthony Perry O.F.M, superiorul ordinului franciscan de la Roma.



La fel ca în ultimii ani, la eveniment a participat şi preşedintele Ungariei, Ader Janos, şi soţia sa, Anita Herczegh. Printre pelerini s-au numărat şi vicepremierul Ungariei, Semjen Zsolt, mai mulţi oficiali de la Budapesta, dar şi preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, şi alţi lideri locali ai comunităţii maghiare din România.



Nu au fost rostite discursuri, organizatorii dorind să nu dea evenimentului conotaţii politice. Manifestarea s-a încheiat cu intonarea imnului Ungariei şi a celui secuiesc.



Motto-ul din acest an al pelerinajului este un mesaj scris pe o cruce de piatră din faţa Capelei Salvator, care se află în preajma locului pelerinajului: "Păstrează-ne în credinţa sfântă a strămoşilor noştri".



Pelerinajul de la Şumuleu Ciuc are în centru statuia Fecioarei Maria, aflată în Biserica Franciscană, care este considerată făcătoare de minuni. De altfel, preoţii şi credincioşii cred că cel mai mare miracol al său este evenimentul care stă la originea acestui pelerinaj.



În anul în 1567, principele Transilvaniei, Ioan Sigismund, a încercat să le impună religia unitariană credincioşilor romano-catolici din scaunele secuieşti Ciuc, Gheorgheni şi Casin. Aceştia s-au împotrivit şi, adunaţi la Şumuleu sub conducerea preotului Istvan din Joseni, au pornit să înfrunte armata mult mai numeroasă a principelui. În tot acest timp, cei rămaşi la biserică - bătrânii, femeile şi copii - s-au rugat la statuia Fecioarei Maria să îi ajute pentru a-şi apăra credinţa. Secuii au reuşit să respingă atacul şi, împodobindu-şi steagurile cu crengi de mesteacăn, s-au întors la Şumuleu şi împreună cu ceilalţi s-au rugat Domnului şi Sfintei Fecioare în semn de mulţumire pentru obţinerea victoriei.



În memoria acestui eveniment istoric, în fiecare an, în sâmbăta Rusaliilor, catolicii vin în pelerinaj la biserica Sfintei Fecioare Maria din Şumuleu Ciuc, purtând crengi verzi în mâini, şi se roagă la statuia făcătoare de minuni. AGERPRES