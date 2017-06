Harghita: Preşedintele Ungariei, la procesiunea catolică de la Şumuleu-Ciuc

Foto: MTI

Preşedintele Ungariei, Ader Janos, şi soţia sa, Anita Herczegh, participă la Şumuleu-Ciuc la pelerinajul catolic închinat Fecioarei Maria, manifestare care are o tradiţie de 450 de ani.



Familia prezidenţială ungară se află în România în vizită privată şi s-a alăturat pelerinilor sâmbătă dimineaţă, la Biserica franciscană de la Şumuleu-Ciuc, urcând dealul Şumuleu, la fel ca în fiecare an.



Printre participanţii la procesiune se numără şi vicepremierul Ungariei, Semjen Zsolt, dar şi alţi oficiali de la Budapesta şi lideri ai comunităţii maghiare din România.



Niciuna dintre oficialităţi nu va face declaraţii şi nu va rosti discursuri, reprezentanţii Ordinului Franciscanilor, care organizează pelerinajul, dorind să evite, în acest fel, ca evenimentul să capete conotaţii politice.



Zecile de mii de pelerini, purtând în mâini crengi verzi şi steaguri religioase, s-au îndreptat încă de sâmbătă dimineaţă către altarul în aer liber de pe dealul Şumuleu-Ciuc, unii alegând o rută abruptă, denumită şi "Drumul Crucii", care porneşte la câteva sute de metri de catedrala franciscană.



Pelerinii sunt veniţi din toată Europa, dar şi din SUA sau Australia şi spun că se roagă Fecioarei Maria pentru sănătate, linişte şi bucurie.



În jurul orei 12,30 a început Sfânta Liturghie de Rusalii, oficiată de Nunţiul Apostolic în România, monseniorul Miguel Maury Buendia. Predica va fi rostită de preotul Veress András, episcopul diecezei din Györ, preşedintele Conferinţei episcopale catolice din Ungaria.



Pelerinajul de Rusalii de la Şumuleu Ciuc a ajuns la a 450-a ediţie, iar în acest an se desfăşoară sub motto-ul "Păstrează-ne în credinţa sfântă a strămoşilor noştri". AGERPRES