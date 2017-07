Hunedoara: Ciobanul de 17 ani, atacat de urs în Retezat, a fost preluat de un elicopter SMURD

Ciobanul de 17 ani, care a fost atacat în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă de un urs, la o stână de sub vârful Zlata (2.141 m), în Masivul Retezat, a fost preluat sâmbătă de un elicopter al SMURD Târgu Mureş şi transportat la spital, starea de sănătate a victimei fiind una stabilă, potrivit aprecierilor salvamontiştilor.



"Victima era stabilă, a primit îngrijirile medicale necesare şi a fost preluată de SMURD pentru a fi transportată la spital. Elicopterul a venit de la SMURD Târgu Mureş", a declarat, pentru AGERPRES, salvamontistul Gabriel Micklos, de la Serviciul Public Judeţean Salvamont Hunedoara.



Din cele spuse salvamontiştilor de către ciobanii care lucrează la stâna Secări, din Retezat, se pare că tânărul ar fi a ieşit afară, în cursul nopţii, să vadă ce se întâmplă cu oile. În momentul în care a îndreptat lanterna spre ursul care se afla la stână, animalul a reacţionat şi l-a atacat, provocându-i mai multe răni la piciorul drept.



"Este vorba de un ucenic care lucra la stâna de acolo. Probabil că în timpul nopţii, când ursul a venit la animale, a ieşit afară. Din spusele ciobanilor, tânărul ar fi pus fasciculul lanternei în ochii ursului, iar acesta s-a speriat şi a reacţionat, deranjat de lumina puternică", a explicat salvamontistul Gabriel Micklos.



El a arătat că fără sprijinul unui elicopter SMURD acţiunea de salvare a tânărului ar fi durat peste 4 ore, deoarece transportul victimei cu targa specială ar fi fost o operaţiune dificilă, din cauza terenului accidentat.



"Trebuie să ai grijă la modul cum treci peste bolovani, să fii atent la rănile şi la starea victimei, în general. Toate contribuie la îngreunarea acţiunii", a arătat salvamontistul.



"Incidentul a avut loc la stâna Secări, de sub vârful Zlata. Cel mai probabil, ursul a venit la stână, iar ciobanul a încercat să-l sperie, moment în care a fost atacat. Un coleg al ciobanului a anunţat incidentul în jurul orei 4,30, după ce a reuşit să ajungă într-o zonă cu semnal de telefonie mobilă. Colegii de la refugiul Salvamont Zănoaga au reuşit să ajungă acolo şi au acordat primul ajutor victimei", a declarat sâmbătă, pentru AGERPRES, şeful Serviciului Public Judeţean Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bodean.



Salvamontiştii au solicitat intervenţia unui elicopter SMURD de la Târgu Mureş pentru ca victima să poată fi dusă în siguranţă la un spital şi să primească îngrijiri medicale. AGERPRES