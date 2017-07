Hunedoara: Festivalul Dinozaurilor, destinaţie de week-end în Ţara Haţegului

Magyarosaurus dacus, o machetă în mărime naturală a unui dinozaur care a trăit în zona Ţării Haţegului în urmă cu zeci de milioane de ani, va reprezenta punctul principal de atracţie al ediţiei din acest an a Festivalului Dinozaurilor, manifestare ce va organizată, în perioada 14-16 iulie, în mai multe localităţi din perimetrul Geoparcului Dinozaurilor Ţara Haţegului.



Macheta sauropodului Magyarosaurus dacus, unicat la nivel mondial, are circa şapte metri lungime şi peste trei metri înălţime. Lucrarea este realizată în mărime naturală de către paleoartistul canadian Brian Cooley, cu o deosebită atenţie pentru detaliile ştiinţifice.



"În premieră, în acest an, pe toată durata celor trei zile de festival, Magyarosaurus dacus, reconstruit la dimensiunea reală de celebrul paleoartist canadian Brian Cooley, va călători în fiecare comună de pe teritoriul Geoparcului, în cadrul evenimentului DinoCaravana. El va fi însoţit de ambasadori şi voluntari pentru Geoparc, astfel că membrii comunităţilor locale şi turiştii aflaţi în zonă vor putea afla o mulţime de informaţii interesante despre ce înseamnă un Geoparc UNESCO, dar şi despre activităţile derulate aici", se arată într-un comunicat al Geoparcului Dinozaurilor Ţara Haţegului, remis miercuri AGERPRES.



Festivalul Dinozaurilor va debuta vineri, la ora 10,00, în Parcul Copiilor din oraşul Haţeg, cu ateliere de creaţie pentru cei mici. La standurile pregătite special pentru ei, copiii vor avea parte de surprize menite să le stârnească imaginaţia, curiozitatea şi îndemânarea.



"Povestea firului de lână" va fi depănată sâmbătă, de la ora 15,00, de către Asociaţia Femeilor din Sântămăria Orlea, în cadrul unui eveniment ce va avea loc la căminul cultural din satul Sânpetru. Cu acest prilej, participanţii vor afla detalii despre tehnici şi procedee de prelucrare şi vopsitul natural al lânii cu ajutorul unor plante ce pot fi regăsite în flora Ţării Haţegului. Şi tot în cadrul acestui eveniment, participanţii sunt invitaţi să ia parte la un inedit concurs de croşetat.



Cea de a treia zi de festival, duminică, 16 iulie, este dedicată promovării comunităţilor locale în cadrul unui târg al meşterilor populari din Ţara Haţegului. DinoTârgul va avea loc la Centrul de Agrement al comunei General Berthelot, de la ora 14,00, şi va include o expoziţie cu vânzare de produse tradiţionale, ateliere de creaţie pentru copii, ateliere de înfrumuseţare tradiţională, jocuri şi concursuri bazate pe îndemânare, forţă şi imaginaţie.



Manifestarea se înscrie în linia evenimentelor derulate cu scopul de a marca Anul Internaţional al Dezvoltării prin Turism Sustenabil, declarat de Naţiunile Unite şi la care Reţeaua Globală a Geoparcurilor UNESCO este Silver Partner.



Festivalul Dinozaurilor este organizat de Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului - Universitatea din Bucureşti şi Asociaţia "Drag de Haţeg", în parteneriat cu Asociaţia Intercomunală Ţara Haţegului, Asociaţia Femeilor din Sântămăria Orlea, Destinaţia Ecoturistică Ţara Haţegului - Retezat, Asociaţia Tios şi Primăria comunei General Berthelot.



Geoparcul Dinozaurilor cuprinde întreaga Ţară a Haţegului şi este declarat sit UNESCO. El se remarcă prin dinozaurii pitici descoperiţi în zonă, unici în lume, importanţa ştiinţifică şi atractivitatea lor fiind sporită prin descoperirile de cuiburi cu ouă şi embrioni de dinozauri, ale unor mamifere contemporane dinozaurilor şi a unei reptile zburătoare (Hatzegopteryx), din grupul pterosaurilor.



Administrarea Geoparcului Dinozaurilor Ţara Haţegului este realizată de Universitatea din Bucureşti. AGERPRES