Hunedoara. Procesul de votare a decurs fără incidente, în prima parte a zilei

Procesul de votare în municipiul Deva a decurs fără probleme în prima parte a zilei de duminică, în cele 46 de secţii nefiind semnalate incidente, a declarat, duminică, pentru AGERPRES, locţiitorul preşedintelui Biroului Electoral de Circumscripţie Deva, judecător Cristina Badistru.



La secţiile de votare sunt aşteptaţi să-şi exprime opţiunile 59.297 de persoane, până la 12,00 prezenţa la vot depăşind 12,7%.



O parte dintre candidaţii care s-au prezentat la urne în prima parte a zilei şi-au arătat încrederea în alegerea pe care o va face electoratul, ei punctând faptul că îşi doresc o dezvoltare economică a municipiului Deva.



Candidatul PSD, Petru Mărginean, a venit la vot împreună cu soţia, chiar la primele ore ale dimineţii.



"Am votat pentru prezent, pentru viitor, pentru viitorul copiilor noştri, pentru ca Deva să se dezvolte, să fie independentă financiar, să devină o zonă turistică importantă. Sper ca în perioada următoare, chiar după muncă multă, până în 2020, se vor vedea proiecte implementate în Deva", a declarat candidatul PSD.



La rândul său, candidatul PNL, Florin Oancea, a venit însoţit de o echipă formată din mai mulţi membri de partid.



"Am votat cu gânduri bune, curate, aşa cum am început şi campania electorală. Am votat cu gândul la deveni, pentru binele şi viitorul acestui minunat oraş. Îi îndemn pe toţi devenii să vină la vot pentru că printr-o prezenţă masivă la vot şi reprezentativitatea primarului va fi mult mai mare", a spus candidatul PNL.



Candidatul USR, Lucian Davidoni, a venit la vot pe bicicletă, împreună cu soţia şi copiii, el arătând că îşi doreşte o schimbare.



"Am votat cu gânduri pozitive, pentru schimbare, pentru un oraş mai atractiv atât pentru investitori, cât şi pentru tineri. Deva are un potenţial extraordinar, putem aduce investitori, ştiu firme care vor să vină aici", a spus candidatul USR.



Nouă candidaţi, dintre care trei sunt independenţi, s-au înscris în cursa electorală pentru funcţia de primar al municipiului Deva, potrivit datelor Biroului Electoral de Circumscripţie Deva.



Astfel, din partea partidelor politice candidează: Ioan Ovidiu Popa (ALDE), Petru Mărginean (PSD), Florin Nicolae Oancea (PNL), Ioan Vasile Iovan (PMP), Francisco Lucian Davidoni (USR) şi Ioan Brânduşe (PSR), în ordinea validării candidaturilor.



Candidează ca independenţi: Velu Adrian Căluşer, Marius Vasile Blendea şi Eduard Cristoi.



Alegerile locale parţiale pentru Primăria Deva au loc după ce fostul edil Mircia Muntean (PSRO) a fost condamnat definitiv la şase ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu şi conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului, în data de 24 aprilie 2017. AGERPRES