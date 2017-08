Iași: Ateliere de jurnalism pentru copii

Documentare, reportaje, ştiri, sondaje de opinie şi vernisaje, asta învaţă să facă micuţii care trec pragul Atelierului de jurnalism din dorinţa de a-şi învinge emoţiile sau să îşi demonstreze creativitatea.



"Este un program de dezvoltare personală pentru copii şi îşi propune să le sporească încrederea şi stima de sine. Cum facem asta? Prin ateliere creative, atelierele de jurnalism, prin tot felul de jocuri. Practic, învăţăm prin joc, identificăm emoţiile, încercăm să le depăşim, învăţăm să avem atitudinea potrivită la locul şi timpul potrivit şi, nu în ultimul rând, să folosim foarte corect cuvântul", a declarat jurnalista Maura Anghel, coordonatorul proiectului.



Cei care decid să ia parte la acest proiect sunt copii cu vârste între 7 şi 14 ani, care doresc să desluşească tainele jurnalismului sau să îşi depăşească limitele şi să înveţe lucruri noi, precum relaţionarea cu ceilalţi.



"Nu ştim dacă vor ajunge jurnalişti, dar ştim că dacă vor avea încredere în forţa lor. Majoritatea copiilor au probleme de relaţionare, pentru că suntem un pic 'robotizaţi' de această eră a Internetului, de încredere. De aceea am decis să derulez acest proiect care include ateliere de prins curaj în care facem diferite jocuri de rol, anumite experimente chimice. Practic îi antrenăm ca ei să se deschidă şi să aibă o stimă de sine crescută, să conştientizeze că întotdeauna reuşeşti ceea ce îţi propui dacă vrei şi îţi place. La Atelierele de jurnalism se adresează copiilor mai mari, de 10 - 14 ani, şi facem ce face un jurnalist: învăţăm să scriem ştiri, reportaje, interviuri mici, facem documentare pe teren, şi multe alte lucruri", a mai spus Maura Anghel.



Copiii sunt încântaţi că un jurnalist adevărat a decis să îi ajute să înţeleagă puterea cuvântului, fie el scris sau rostit, cum să-şi cultive creativitatea şi să-şi învingă teama de a comunica eficient.



"Mi s-a părut o iniţiativă bună. Am mai fost la alte cursuri pe programul verii, dar am vrut să îl fac şi pe acesta, mai ales că mergea şi un prieten de-al meu. Aici, cel mai mult mi-a plăcut când am fost la Facultatea de Biologie şi ni s-au explicat informaţii privind celulele şi nervii care se regenerează în timp. Mi s-a părut fenomenal", a declarat Karl, un copil de 10 ani.



Tot zece ani are şi Diana. Ea a venit la curs, după cum spune ea, pentru că dintotdeauna i-a "surâs" jurnalismul. Aceeaşi pasiune o are şi sora ei mai mare, Alexandra - Elena, care doreşte să îşi învingă timiditatea şi să devină mai comunicativă.



"Îmi place că aici sunt copii comunicativi, cărora le place să discute cu oamenii, dar şi faptul că doamna Maura ne duce prin locuri diferite şi ne prezintă Iaşiul şi oamenii lui. Cursul mă ajută să fiu mai comunicativă, să nu mai am emoţii atât de mari atunci când vorbesc cu o persoană pe care o cunosc mai puţin", a declarat Alexandra. AGERPRES