Iaşi: Echipajul SMURD care a pierit în accidentul aviatic din R.Moldova, comemorat la un an de la dispariţie

Karina Knapek/Intact Images

Medicii, studenţii medicinişti şi profesorii de la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi au păstrat, sâmbătă, un moment de reculegere în memoria celor patru salvatori SMURD care au murit pe 2 iunie 2016 în tragedia aviatică din Republica Moldova.



Slujbe de pomenire pentru membrii echipajului SMURD care şi-au pierdut viaţa în accidentul aviatic în Republica Moldova au fost oficiate la cimitirele "Petru şi Pavel" şi "Bunavestire" din Iaşi. La eveniment au luat parte atât rudele, cât şi medici şi asistenţi ai SMURD Iaşi, studenţi şi profesori de la universitatea de medicină.



"Ne-am întâlnit într-un moment dificil pentru toţi colegii noştri de la SMURD şi Unitatea Specială de Aviaţie. A trecut un an de la moartea colegilor noştri. A trecut un an greu, în sensul că ne-a marcat activitatea, pe noi ca oameni, gândurile. Întotdeauna i-am purtat in suflet în toate misiunile pe care le-am avut. Întotdeauna le vom aduce un omagiu pentru sacrificiul pe care l-au făcut pentru a salva alte vieţi. Ştim că şi noi ne supunem aceloraşi greutăţi şi probleme care pot apărea, dar trecem peste ele, ne facem datoria în continuare, suntem în slujba cetăţenilor, a oamenilor care au nevoie de noi. Nu ne lăsăm", a declarat comandor Cătălin Ungureanu, comandant Unitatea Specială de Aviaţie Iaşi.



Medicul Mihaela Dumea, asistentul Gabriel Sandu şi cei doi piloţi Doru Gavril şi Voicu Şocae sunt şi vor rămâne parte din familia SMURD.



"Au fost şi sunt prezenţi în viaţa noastră. În toate aceste zile i-am simţit că sunt cu noi. De când misiunile elicopterului SMURD Iaşi s-au reluat în ianuarie, ni s-au alăturat membri noi. Sunt foşti rezidenţi ai doctorului Mihaela Dumea. Asta înseamnă că ceea ce a clădit ea continuă să trăiască aici pe pământ. Cei pe care ea i-a format, la fel şi cei care au învăţat de la asistentul Gabriel Sandu continuă să ducă mai departe ideile în care ei au crezut, dragostea lor pentru oameni şi de a salva oameni. În felul acesta reuşim să le păstrăm dragoste şi recunoştinţă. Suntem alături de familii. Cei care le simt mai mult lipsa decât noi sunt copiii celor două cadre medicale. Nimic nu îi poate să îi înlocuiască nici acolo acasă, nici în casa de la spital, nici în zborurile de pe elicopter, nici în intervenţiile cu maşinile SMURD. Cu siguranţă nu îi înlocuim. Încercăm ca alături de ei să salvăm vieţi din Iaşi, din Moldova de pe partea asta a Prutului, de pe partea cealaltă a Prutului", a declarat Diana Cimpoeşu, coordonatorul SMURD Iaşi.



Pe 2 iunie 2016 un echipaj format dintr-un pilot, copilot, medic şi asistent a decedat în urma prăbuşirii unui elicopter SMURD în zona localităţii Haragâş din raionul Cantemir, Republica Moldova. Tragedia a avut loc în timpul unei acţiuni de salvare.



Gabriel Sandu, de 40 de ani, a fost unul dintre cei mai experimentaţi asistenţi medicali în medicina de urgenţă din România, el fiind din 2005 în cadrul SMURD. Soţia acestuia, Clara, este tot asistent medical de urgenţă.



Medicul primar Mihaela Dumea lucra de cinci ani la SMURD Iaşi şi le preda studenţilor, în calitate de asistent universitar, disciplina Medicină de Urgenţă.



Elicopterul prăbuşit, de tip EC 135, a fost achiziţionat de Ministerul Sănătăţii în 2014 şi a costat 5 milioane de euro. El se afla la SMURD Iaşi din 2014, ultima inspecţie periodică fiind tot din acel an.



Unul dintre cei doi piloţi ai elicopterului prăbuşit în Republica Moldova era comandantul Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi, comandorul Doru Gavril, în vârstă de 53 de ani, care avea o experienţă de 30 de ani şi peste 4.000 de ore de zbor la activ.



Cel de-al doilea pilot, căpitanul comandor Voicu Şocae, în vârstă 36 de ani, avea ca experienţă peste 1.480 de ore de zbor.



Aceasta este a doua tragedie de acest gen din ultimii 10 ani la SMURD Iaşi. În luna ianuarie 2006 doi piloţi şi două cadre medicale şi-au pierdut viaţa după ce elicopterul SMURD Iaşi în care se aflau s-a prăbuşit în apropierea aeroportului. Elicopterul, de tip Eurocopter EC 135, s-a prăbuşit la 10 minute după decolare, la un kilometru şi jumătate de turnul de control al Aeroportului, în apropierea Unităţii de Jandarmi. Accidentul a avut loc în timpul unui zbor de antrenament. În accident şi-au pierdut viaţa pilotul Valentin Stănescu, de 39 de ani, copilotul Augustin Toma, de 38 de ani, ambii angajaţi ai MAI, precum şi medicul Liliana Puiu, de 36 de ani, şi asistentul medical Mioara Hăuţă, de 30 de ani, de la Spitalul "Sfântul Spiridon" din Iaşi.

Sursa: www.agerpres.ro