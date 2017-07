Iași - Un bărbat a intrat în comă după ce a băut energizante

Un bărbat, în vârstă de 30 de ani, din Iași a ajuns în comă la spital după ce a băut energizant. Medicii sunt rezervați în privința șanselor de supraviețuire. Starea i s-ar fi agravat pentru că tânărul consuma zilnic această băutură.

Un echipaj medical a fost solicitat de urgenta la locuinta unui tanar din Iasi. Medicul sosit la fata locului l-a gasit pe bărbat in stop cardio-respirator. Doctorul a inceput imediat manevrele de resuscitare si a reusit sa-i reporneasca inima tanarului, scrie bzi.ro.

Acesta a fost transportat imediat la UPU de la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi. In Unitatea de Primire Urgente, tanarul a facut infarct miocardic si a fost transferat de urgenta la Institutul de Boli Cardiovasculare, unde medicii incearca sa-i salveze viata. Prognosticul doctorilor privind sansele de spravietuire ale pacientului este foarte rezervat.

"Pacientul este in stare foarte grava. Familia ne-a spus ca nu se stia bolnav. Pur si simplu a cazut din picioare. Pacientul a fost gasit in stop cardio-respirator la domiciliu. A fost resuscitat si in UPU a facut infarct miocardic. Pacientul era consumator cronic de energizante. Consuma zilnic aceasta bautura. Aceste energizante contin substante de tip amphetamine care determina vasoconstrictie, cresc tensiunea arteriala provoaca tahicardie si cresc necesarul de oxigen al miocardului", a declarat prof. dr. Diana Cimpoesu, sefa UPU-SMURD de la Spitalul Sf. Spiridon.