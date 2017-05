În Vaslui aproape 1000 de familii încă nu au curent electric nici după 10 zile de la ninsorile abundente

Karina Knapek/Intact Images ARHIVA ARHIVA

Peste 800 de abonati din estul judetului Vaslui nu au energie electrica de mai bine de o saptamana, dupa ce sute de stalpi de electricitate au fost distrusi de ninsorile abundente si rafalele de vant. Furnizorul de energie electrica da asigurari ca toti consumatorii vor fi realimentati in zilele urmatoare.

Realimentarea cu energie electrica a zecilor de mii de abonati ramasi fara curent electric, din cauza retelelor distruse de viscolul din 20 si 21 aprilie s-a facut in cea mai mare parte, anunta reprezentantii Companiei Delgaz Grid. Potrivit furnizorului de electricitate, peste 800 de consumatori de pe Valea Prutului nu aveau curent duminica, din cauza ca mai exista inca stalpi de electricitate rupti la care nu se poate interveni din cauza fenomenului de baltire a apei. ”Consumatorii nealimentati nu se afla intr-o anumite zona, acestia fiind imprastiati in mai multe sate de pe Valea Prutului. Echipele de interventie sunt in continuare pe teren pentru a finaliza cat mai repede lucrarile necesare realimentarii tuturor abonatilor afectati”, a declarat responsabilul mass-media al Delgaz Grid, Corneliu Zait. Reprezentantii furnizorului de electricitate sustin ca, pana in prezent, compania a respectat termenul convenit cu cei din conducerea Ministerului Energiei, 30 aprilie fiind data pana la care trebuia realimentate toate retelele de medie tensiune. Cel de-al doilea termen stabilit a fost 5 mai, data pana la care trebuie realimentate cu energie electrica toti consumatorii din judet.