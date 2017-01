Incendiu Bamboo/ Edilul Sectorului 2: Primăria emite autorizaţie pentru activităţile de alimentaţie publică

Primarul Sectorului 2, Mihai Mugur Toader, a declarat sâmbătă că, în a doua jumătate a anului trecut, Clubul Bamboo a fost amendat de primăria de sector, care are însă responsabiliatea de a emite autorizaţie doar pentru desfăşurarea activităţilor de alimentaţie publică.



"În momentul de faţă, după ce au fost sancţionaţi, dânşii au depus documentaţia pentru obţinerea acestei autorizaţii, dar este incompletă la momentul actual şi li s-a transmis să facă completările necesare. Au primit amenda în a doua parte a anului trecut. Din câte am înţeles, ei au documentaţia pentru autorizare ISU, au scenariul la incendiu, planul şi tot ce trebuie", a precizat edilul, pentru AGERPRES.



El a menţionat că printre documentele care lipseau din dosarul depus se număra şi recepţia făcută în urma unei autorizaţii de construcţie.



Primarul a adăugat că a mai existat un club pe raza sectorului, a cărui activitate a fost oprită, deoarece nu respecta nici rigorile impuse de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.



"Am avut probleme şi cu un alt club, unde a fost sistată şi activitatea, a fost sigilat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. În momentul de faţă nu îşi mai desfăşoară activitatea şi sperăm ca toate aceste cluburi să intre în legalitate", a spus el.



Viceprimarul Sectorului 2, Dan Cristian Popescu, a declarat, sâmbătă, că dosarul depus de reprezentanţii Clubului Bamboo pentru a obţine autorizaţia de funcţionare, în acest an, era incomplet, lipsind autorizaţia de construire recepţionată.



"În fiecare an se reautorizează, se obţine autorizaţia de funcţionare în baza unui set de acte. Depuseseră dosarul, dar incomplet. (...) În acest an au depus din nou dosarul, dar incomplet. Din fericire, se pare că aveau planul acesta de acţiune la incendiu, de evacuare, vizat de ISU. Am văzut că nu au fost victime. Probabil a contat şi chestia aceasta. Dar nu aveau alte acte, cum ar fi autorizaţia de construire recepţionată", a precizat viceprimarul de sector.



Un incendiu puternic a izbucnit, sâmbătă dimineaţă, la Clubul Bamboo din Capitală. Clubul a ars în totalitate, clădirea fiind prăbuşită în cea mai mare proporţie. AGERPRES