Incendiu Bamboo - Monica Dajbog: Controalele se vor intensifica

Controalele la imobilele care desfasoara activitati cu public numeros vor fi intensificate incepand de sambata seara si vor fi facute verificari in ceea ce priveste aplicarea legii in acest domeniu, a declarat sambata purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Monica Dajbog.

Potrivit acesteia, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a dispus ca, incepand de sambata seara sa fie intensificare controalele la toate imobilele in care sunt desfasurate activitati cu public numeros, citeaza News.ro.

De asemenea, vicepremierul Sevil Shhaideh, care a fost desemnata sa preia atributiile premierului pana duminica, a solicitat Inspectoratului de Stat in Constructii sa demareze un control tematic cu echipe formate din reprezentanti ai MAI si ai ISC pentru a verifica in ce masura este aplicata legea in acest domeniu, a mai spus Monica Dajbog, intr-o declaratie sustinuta la sediul MAI.