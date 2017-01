Incendiu în Bamboo- Martor: În club se fuma pe rupte

O martora la incendiul din clubul bucurestean Bamboo a declarat sambata dimineata ca in interiorul clubului s-a fumat toata noaptea, in ciuda faptului ca fumatul e interzis prin lege. "S-a fumat pe rupte toata noaptea. Chelnerii mai veneau sa le spuna sa stinga tigarile, dar ei (clienti - n.red.) ziceau ca e ok si continuau sa fumeze palmand tigara", le-a declarat tanara ziaristilor aflati la fata locului, relatează hotnews.ro.



Clubul Bamboo din cartierul Tei a ars in noaptea de vineri spre sambata. Pana la acest moment sunt cel putin 12 raniti.