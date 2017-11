Incredibil! Cinci băieţi între 9 şi 14 ani au ajuns de urgenţă la spital după ce s-au îmbătat într-un bar din Câmpina

Totul s-a întâmplat în noatea de duminică spre luni, atunci când cei cinci copii au intrat în bar şi au consumat mai multe sticle cu alcool. Chiar dacă a observat că băieţii erau minori, angajaţii barului le-au vândut băutură şi i-au lăsat să o consume în local.

La un moment dat, celor cinci li s-a făcut rău, iar oamenii au sunat la numărul unic de urgenţă 112.

Potrivit şefului Serviciului Judeţean de Ambulanţă Prahova, Daniel Nicolae, echipajul medical a fost solicitat să dea primul ajutor la un restaurant din Câmpina, unde cinci copii, cu vârste cuprinse între 9 şi 14 ani, erau sub influenţa băuturilor alcoolice.

"Am fost solicitaţi la un restaurant din Câmpina unde am găsit cinci copii care se aflau sub influenţa băuturilor alcoolice. Aveau ameţeli, logoree, incoerenţă în exprimare şi erau dezorientaţi. Au fost luaţi de la restaurant şi transportaţi la Spitalul Municipal Câmpina", a declarat Nicolae pentru Medaifax.

Copii au primit primele îngrijiri medicale la spital, iar după aproximativ patru ore au plecat acasă însoţiţi de părinţi.Observator.tv