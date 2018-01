Incredibil! Un poliţist din Piteşti şi-a dat singur amendă, după ce a oprit în trafic o tânără care conducea cu viteză

Un poliţist rutier din Piteşti s-a amendat singur după ce a oprit în trafic o tânără care conducea cu viteză.

Totul s-a întâmplat pe 23 septembrie 2017, atunci când Mădălina a fost trasă pe dreapta în localitatea Hârşeşti de un echipaj de la Poliţia Costeşti.

Tânăra fusese surprinsă de aparatul radar în timp ce conducea cu 72 de km/h în localitate, motiv pentru care poliţistul a sancţionat-o cu amendă contravenţională."Mi-am asumat fapta comisă şi am mers să plătesc această amendă, dar m-am aflat în imposibilitatea achitării deoarece agentul a făcut o mare greşeală", a declarat Mădălina pentru Observator.

Poliţistul de la Rutieră s-a amendat singur în procesul-verbal

Poliţistul a greşit atunci când a completat procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi şi-a trecut propriul nume în locul destinat numelui contravenientului."A trecut numele său şi la agentul constatator şi în spaţiul unde trebuia să îl treacă pe al meu, iar la CNP nu a completat deloc. A notat doar seria de la cartea mea de identitate şi adresa. Am considerat că procesul-verbal este nul din moment ce datele sunt eronate", a precizat Mădălina.În urmă cu câteva zile, Mădălina a mers la Primăria Piteşti pentru a-şi achita taxele şi impozitele pentru acest an, moment în care a descoperit că amenda poliţistului rutier a fost trimisă la primărie pentru executare."Acolo am descoperit că pe numele mamei mele există o amendă. Am cerut să văd imediat procesul-verbal. Era acelaşi pe care eu l-am primit, doar că era modificat", a explicat tânăra din Piteşti.

După ce şi-a dat seama de eroare, poliţistul de la Rutieră a modificat numele său cu numele mamei tinerei pe care o oprise în trafic şi a completat CNP-ul mamei pe spaţiul liber, fără să actualizeze şi restul datelor.

Tânăra a făcut copii după cele două documente modificate în mod ilegal de poliţistul rutier şi l-a dat în judecată.Observator.tv