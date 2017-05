Incubatoarele pentru nou-născuții prematur, mutate cu tractorul Salubrității

Scene incredibile la noua Maternitatea din Fălticeni unde incubatoarele pentru nou-născuți au fost transportate cu ajutorul unei remorci de la Saburizare.

În cursul după amiezii de ieri, incubatoarele pentru nou-născuți prematur au fost transportate de la vechea maternitate la cea nouă cu o mașină de la Serviciul de Salubritate din cadrul Primăriei Fălticeni.

“Am mutat niște aparatură de la vechea maternitate la cea nouă și pentru că nu am găsit nicio mașină, am solicitat ajutorul la Primărie și am primit acel tractor. Vreau să subliniez că acea remorcă a fost spălată și dezinfectată. Oricum, joi vom face nebolizare cu dezinfectant cu grad înalt în toată clădirea Maternității”, a explicat managerul Vlad Murariu.

Noua unitate spitalicească va fi inaugurată, vineri, în prezența ministrului Sănătății, Florian Bodog.

