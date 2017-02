Institutul de Sănătate Publică: Nivelul radiaţiilor din proximitatea Muzeul Național de Geologie din București sunt în limite normale

In contextul aparitiei in presa a informatiilor cu privire la existenta unor niveluri crescute de radioactivitate la Muzeul Național de Geologie din București, Institul National de Sanatate Publică face urmatoarele precizari:

• Raportul la care se face referire in presa, aduce informatii cu privire la doua tipuri si niveluri reglementate de expunerea la radiatii ionizante, cea profesionala, pentru lucratorii expusi, si cea a populatiei.

• Raportul la care se face referire se refera la conditiile munca din cadrul Muzeului National de Geologie, fiind vorba de expunerea profesionala la radiatii ionizante in contextul masurilor ce trebuiesc luate de angajator pentru minimizarea expunerii la radiatii ionizante, si nu un raport de sanatate publica.

• Conform legislatiei Romaniei si UE, nivelurile reglementate pentru expunerea profesionala sunt de 20 mSv/an, de 20 de ori mai mari decat nivelul de expunere a populatiei (1 mSv/an). In acest sens, desfasurarea activitatilor care presupun lucrul in medii de radioactivitate crescuta, poate avea loc doar cu autorizatie din partea CNCAN, iar lucratorii trebuie sa fie monitorizati dozimetric. Conform rezultatelor Laboratorului de Dozimetrie Individuala din cadrul INSP, dozele individuale incasate de personalul monitorizat (8 persoane) se afla sub limita de detectie. Ca urmare, nu se poate afirma ca exista o legatura cauzala intre desfasurarea activitatii din cadrul institutiei si patologia semnalata.

• In ceea ce priveste expunerea populatiei, raportul mai sus mentionat (pag.3) evidentiaza faptul ca valorile de fond masurate in aer se inscriu in limitele normale ale radioactivitatii de fond din Bucuresti. Mai mult, luand in considerare caracteristicile expunerii, inclusiv pentru exponatele cu radioactivitate crescuta fata de nivelul de fond, respectiv, caracterul ocazional si timpul limitat de stationare in perimetrul salilor muzeului nu sunt de natura a genera riscuri pentru populatie.

In concluzie, semnalarile cu privire la riscurile pentru populatia aflata in proximitatea Muzeul Național de Geologie din București nu sunt intemeiate.

Sursa: antena3.ro