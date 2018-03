Intervenţie dramatică! O femeie a fost salvată în ultima clipă, după ce s-a aruncat de pe podul de la Cernavodă

Pompierii din cadrul Detașamentului Cernavodă au intervenit pentru salvarea unei femei care s-a aruncat în apele Canalului Dunăre-Marea Neagră de pe podul Sfânta Maria din Cernavodă. Femeia a fost scoasă din apă și transportată la spital. Din primele informații se pare că o patrulă a poliției locale a alertat salvatorii după ce a găsit pe pod o poșetă și alte obiecte. Femeia ar fi recurs la gestul extrem din cauza sărăciei.În sprijinul salvatorilor a venit și o ambarcațiune a Gărzii de Coastă.

„Am fost sesizați de către un conducător auto că la mijlocul podului a fost găsită o geantă, o pereche de pantofi și o sticlă de băuturi răcoritoare. Am izolat locul și am constatat că în apele Canalului Dunăre-Marea Neagră s-a aruncat o persoană de sex feminin. Cu ajutorul Poliției Transporturi victima a fost recuperată din apă și dusă la spitalul din Cernavodă. Femeia este din Călărași și are 41 de ani”, a declarat Marian Vilău, reprezentantul poliției Sursa: reporterntv