Iohannis cu ocazia Zilei Marinei: Suntem un pilon de stabilitate şi furnizor de securitate în regiune

Preşedintele Klaus Iohannis a susţinut, marţi, că România îşi asumă şi mai activ profilul de stat puternic şi de actor regional relevant. Şeful statului a declarat că "suntem un pilon de stabilitate şi furnizor de securitate în regiune".



"Ceremonia de astăzi se desfăşoară simbolic într-o zonă cu o importanţă strategică deosebită din punct de vedere militar, politic, economic, cultural şi social - Zona Mării Negre. Avem datoria de a transforma întregul potenţial al acestei regiuni în avantaje reale pentru România. În arealul Mării Negre ne confruntăm cu provocări de securitate din ce în ce mai complexe şi mai volatile, precum şi cu un grad sporit de impredictibilitate şi incertitudine. Tocmai de aceea, deciziile adoptate de NATO au menirea de a contribui la întărirea măsurilor de apărare colectivă şi de descurajare, inclusiv în regiunea Mării Negre, prin participarea statelor riverane. În actualul context, România îşi asumă şi mai activ profilul de stat puternic şi de actor regional relevant. Suntem un pilon de stabilitate şi furnizor de securitate în regiune. Depunem eforturi consistente pentru ca rolul Mării Negre şi importanţa sa strategică să fie recunoscute la nivelul NATO şi al Uniunii Europene", a spus Klaus Iohannis, la festivităţile organizate cu ocazia Zilei Marinei Române la Constanţa.



Preşedintele a subliniat că un stat nu poate fi cu adevărat puternic dacă nu are capacitatea de a-şi proteja cetăţenii şi de a le asigura securitatea.



"Avem nevoie de o armată înzestrată şi pregătită să facă faţă cu succes provocărilor actuale şi aceasta implică eforturi deosebite în ceea ce priveşte dotarea şi modernizarea. În acest sens, acordul politic cu privire la alocarea pentru următorul deceniu, începând din acest an, a 2% din bugetul naţional pentru Apărare şi aprobarea 'Planului de înzestrare a Armatei României 2017 - 2026' transmit un semnal puternic de responsabilitate. Arătăm, astfel, partenerilor noştri, că România este un stat credibil şi predictibil, determinat să participe la asigurarea securităţii colective împreună cu aliaţii săi. Respectarea pe termen lung a acestui angajament va permite înzestrarea armatei cu tehnică modernă, de ultimă generaţie", a spus Klaus Iohannis.



Consolidarea securităţii şi apărării pe dimensiunea maritimă rămâne în centrul preocupărilor României, a subliniat Klaus Iohannis.



Şeful statului a evidenţiat planificarea pentru anul 2017, în regiunea Mării Negre, a nu mai puţin de 18 exerciţii şi activităţi de pregătire cu un nivel superior de complexitate, desfăşurate împreună cu Aliaţii şi cu partenerii.



Klaus Iohannis s-a declarat impresionat să vadă cât de mulţi oameni vin să sărbătorească la Constanţa această zi specială.



"Este cea mai bună dovadă a preţuirii de care dumneavoastră, cei din Marina Română, vă bucuraţi pentru devotamentul cu care vă faceţi datoria faţă de ţară. Este o recunoaştere pe care o meritaţi pe deplin. Vă felicit că reuşiţi, în fiecare an, să fiţi cu adevărat în mijlocul oamenilor. Este o parte extrem de importantă a misiunii dumneavoastră publice.Văd astăzi mulţi copii, care aşteaptă nerăbdători exerciţiile desfăşurate pe mare. Ştiu din experienţa mea de profesor că nimic nu se compară cu satisfacţia de a surprinde în privirea celor tineri entuziasmul şi curiozitatea care, nu de puţine ori, inspiră o viitoare carieră", a spus preşedintele Iohannis.



Şeful statului a mai spus că astfel de momente ne arată cât de puternice sunt simbolurile care ne unesc, care ne dau prilejul de a ne simţi parte a unei mari comunităţi.



"Ne leagă istoria noastră comună, dar şi aspiraţiile pentru o Românie mai puternică şi mai prosperă. Acesta trebuie să fie spiritul în care să celebrăm în 2018 şi Centenarul Marii Uniri, învăţând din trecut şi acţionând ferm pentru un viitor mai bun", a arătat preşedintele.



Şeful statului le-a transmis marinarilor, cărora această sărbătoare le este dedicată, că "dincolo de primejdiile acestei meserii, trăiţi bucurii pe care mulţi dintre noi nu le vom cunoaşte niciodată".



"Călătoriile dumneavoastră reprezintă o descoperire unică a vieţii, sub semnul unei relaţii aproape sacre cu marea. Când vă veţi regăsi pe oceane, departe de casă şi de cei dragi, amintiţi-vă că faceţi cinste României prin curajul şi dăruirea de care daţi dovadă. Sacrificiul dumneavoastră este recunoscut şi preţuit! Sunteţi întruchiparea profesionalismului, dedicării şi responsabilităţii. Fiţi siguri că cetăţenii, partenerii şi aliaţii noştri respectă şi apreciază modul în care serviţi interesele României şi apăraţi valorile naţionale", a mai spus Klaus Iohannis.



Preşedintele Klaus Iohannis, ministrul Apărării, Adrian Ţuţuianu, şeful Statului Major General, general Nicolae Ciucă, oficiali militari, autorităţi centrale şi locale participă, marţi, la activităţile care au loc în faţa Comandamentului Flotei din Constanţa cu prilejul Zilei Marinei Române.



Ziua Marinei Române este sărbătorită, marţi, şi la Mangalia, Brăila, Galaţi, Tulcea, Giurgiu, Călăraşi, Orşova, dar şi în Parcul Herăstrău din Bucureşti. AGERPRES