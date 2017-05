Lugoj - Soluția șocantă dată de o operatoare 112 în cazul unui pui de bufniță căzut din cuib

Un pui de bufnita cazut dintr-un cuib , în curte unei școli, a atras atentia mai multor parinti veniti sa isi ia copii de la scoala. Oamenii au observat puiul speriat si au incercat sa faca tot posibilul sa ii salveze viata.

Un parinte a avut inițiativa sa sune la 112 si sa le ceara operatoarelor sa ii spuna de unde ar putea cere ajutor. Zis is facut. Femeia a sunat la numarul de urgenta numai ca sfatul operatoarelor i-a socat pe toti.

”Eram multi parinti si elevi si atunci cineva a venit cu ideea sa sunam la 112. Cand a sunat si i-a spus operatoarei problema, am fost sfatuiti sa sunam la clubul vanatorilor din Lugoj, femeia de la capatul firului dand de inteles ca numai ei pot veni sa o impuste. Va dati seama ca am ramas consternati toti. Am sperat ca doamna de la 112 sa nu se fi exprimat bine si am sunat la vanatori sa vedem daca pot face ceva. Oamenii au spus ca bufnita este protejata de lege si nu ne pot ajuta. Am sunat peste tot, si la Primarie, dar nimeni nu stie cine se ocupa de astfel de probleme. Cativa parinti au ramas sa rezolve problema, mai ales ca pasarea e si ranita la un picior si un veterinar s-a oferit sa le acorde sprijin. Sunt profund dezamagita ca nu suntem in stare sa avem un serviciu care sa se ocupe rapid de probleme de genul asta”, a declarat o lugojeanca pentru lugojinfo.ro.

Pana la urma bufnita a fost luata de medicul veterinar care s-a oferit sa o trateze si sa o elibereze.