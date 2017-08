MIRACOL pe trotuar. O orădeancă a născut în faţa blocului un bebeluş perfect sănătos

O femeie din Oradea şi-a adus pe lume bebeluşul în faţa blocului. Mădălina a coborât împreună cu soţul ei, ca să aştepte ambulanţa, dar băieţelul ei n-a mai avut răbdare. S-a născut chiar pe trotuar. Până să ajungă echipajul de medici, pe tânăra mamă au ajutat-o o vecină şi un trecător, amândoi asistenţi medicali. Perfect sănătos, bebeluşul a trezit tot cartierul de la primul ţipăt.

Bebeluşul este perfect. Plânge cât îl ţin plămânii. A venit pe lume pe asfalt. N-a mai avut răbdare până la spital. Mamei lui i-a venit sorocul aseară şi a chemat Salvarea. Vente Liciniu, director ambulanţă Oradea: "S-a grăbit să coboare ea de la etaj, n-a mai aşteptat să urce echipajul la ea sus. Când a ajuns în stradă, s-a declanşat naşterea. Totul a fost foarte rapid, s-a desfăşurat în jurul a 15 minute."

Echipajul ambulanţei a ajuns exact când copilul era pe punctul să se nască. Norocul Mădălinei, dar şi al bebeluşului au fost şi moaşele de ocazie. Nicoleta a alergat într-un suflet jos. Apoi, după comprese, pături şi apă. Prin zonă trecea atunci şi un bărbat, şi el tot cadru medical: "Am încercat să ajutăm femeia cu tot ce am putut... Normal că am avut emoţii, chiar dacă lucrez ca şi asistent medical."

Mădălina a născut un băiat perfect sănătos, de 3 kilograme şi 700 de grame, al patrulea ei copil. După ce a ajuns şi cel de-al doilea echipaj, cu medic, mama şi nou-născutul au ajuns la maternitatea din Oradea.Observator TV