Mitropolitul Banatului a cumpărat o casă pentru o femeie cu patru copii care locuiau, în miezul iernii, într-un grajd

Foto: pressalert.ro Mitropolitul Banatului, Ioan Selejean Mitropolitul Banatului, Ioan Selejean

Mitropolitul Ioan al Banatului a reușit, ca în mai puțin de 24 de ore, să rezolve situația disperată a unei femei cu patru copiii care locuia într-un grajd de la marginea localității Comloșu Mare. ”Eram cu probleme bisericești când, aseară, am aflat de femeie. Am spus că imediat plecăm acolo. I-am găsit, la lumina farurilor de la mașină, la aproape doi kilometri de sat, într-un colț de grajd – femeia și cei patru copii. Imediat i-am luat în mașină și i-am dus în sat, la căldură. Nu-i venea să creadă Pe femeie am dus-o la magazin și am cumpărat tot ce-i trebuia – de la detergent până la fructe pentru copii.

I-am spus preotului din sat ca până dimineață să găsească o soluție. Un cetățean avea o casă cu patru camere și 3000 de metri pătrați de vânzare și, astăzi, am fost și am bătut palma cu el să cumpărăm din banii bisericii locuința. Femeia s-a mutat cu copiii acolo. Trebuie să facem actele”, a povestit, pentru pressalert.ro, ÎPS Ioan, mitropolitul Banatului.

După ce a tocmit casa, mitropolitul s-a dus la Penitenciarul Timișoara pentru a discuta cu soțul femeii care este condamnat ”ca să stea liniștit că acum copiii sunt în regulă. Să nu se gândească la evadare că acum lucrează la GAZ și să aștepte să se bucure în libertate alături de copii”. ÎPS Ioan a susținut că ”vom plăti casa așa cum am discutat, dar dacă sunt creștini care vor să sprijine mitropolia este foarte bine deoarece cu siguranță vor mai fi situații când vom avea nevoie să cumpărăm case”. Aceasta este cea de a cincea casă cumpărată pentru familii nevoiașe de mitropolitul Banatului.