Moarte CIUDATA. O adolescenta de 14 ani a fost gasita spanzurata la marginea unei paduri

O adolescenta de 14 ani din judetul Iasi a fost gasita spanzurata la marginea unei paduri dintre Targu Frumos si Buznea, iar familia ei crede ca la mijloc se afla o odioasa crima. Dispariatia ei a fost sesizata de catre familie de pe data de 30 aprilie 2017.

Un trecator a facut descoperirea macabra si a sunat la 112. Politistii au ajuns la fata locului, impreuna cu un echipaj medical, insa pentru fata nu s-a mai putut face nimic. Murise cel mai probabil duminica seara.

"Politistii au fost sezizati de catre o persoana care a gasit la marginea unei paduri o tanara spanzurata. In cauza s-a deschis un dosar penal, iar cercetarile continua pentru a se stabili intreaga situatie de fapt", a precizat Anca Vijiac, purtator de cuvant in cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Iasi (IPJ).

Georgiana Roman avea 14 ani si era din comuna Bals. Acolo locuia cu bunicii alaturi de unul dintre fratii sai. Parintii ei s-au despartit pe vremea cand ea avea doar 3 anisori, iar cu mama ei nu tinea legatura. Bunicii fetei exclud sinuciderea si cred ca la mijloc este vorba despre o crima din razbunare, insa de ce ar fi cineva in stare sa faca asta? Georgiana a plecat de acasa duminica, pe 30 aprilie impreuna cu o sora de-a ei si cu doi baieti, cu o masina. Fata a fost luata de la casa bunicilor in cursul dupa-amiezei de duminica. De atunci nimeni nu a mai vazut-o in viata.



"Fata mea nu s-a sinucis, nu a putut face asta... Am crescut-o de la trei ani, a fost sufletul meu. Frumoasa mea... Nu s-a sinucis! A fost omorata! Au omorat-o. Au venit si au luat-o de acasa duminica si nu s-a mai intors. O sora de-a ei a venit cu doi baieti cu masina si au luat-o. A plecat cu Georgiana pe jos, iar aia cu masina au asteptat la ceva distanta. Fata a fost omorata, cine stie ce au facut cu ea. Au vrut sa se razbuna, baiatul meu, adica tatal Georgianei a fost amenintat, i s-a spus ca va fi lovit rau si va suferi si el si familia lui. El s-a despartit de mama fetei, iar Georgiana nu tinea legatura cu ea. Era mereu cu tatal ei. Nu mai pot! Vreau sa se faca dreptate. Nu a putut Georgiana sa faca asa ceva", a declarat Zenovia Tapoi, bunica fetei. Femeia spune ca adolescentei nu i-a lipsit niciodata nimic si nu ar fi avut motive care sa o determine sa-si incheie socotelile cu viata.

