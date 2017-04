Momente dramatice în timpul unui meci din liga a IV-a. Un jucător s-a prăbușit fără suflare

Meciul de fotbal din Liga a IV-a dintre Crișul Aleșd și CS Diosig a fost întrerupt după ce un jucător de la echipa gazdă s-a prăbușit pe teren.

Jucătorul Andrei Cătană, în vârstă de 24 de ani, a căzut pe teren după aproximativ 9 minute de la începutul partidei, el nefiind implicat în niciun duel. Înainte să se prăbușească i-a spus unui jucător advers că se simte rău și să ceară oprirea meciului, după care a și căzut la pământ.

"Era lângă mine, faza se petrecea în altă parte, când mi-a spus că îi e rău și s-a lăsat jos. Am strigat să intervină de pe bancă, apoi am văzut că în câteva secunde a început să tremure, apoi l-au resuscitat... Doamne, momente de groază! Am rămas șocat. Doamne ajută-i să se facă bine", a rememorat îngrozit Ramses Gado, jucător la CS Diosig Bihardioszeg, potrivit aradon.ro.

Fotbalistul a intrat în stop cardio-respirator, iar asistentul medical al echipei gazdă, Dorel Miere, a reacționat la timp. Acesta i-a acordat primul ajutor direct pe terenul de joc tânărului fotbalist. Mai mult, în ajutorul lui a sărit imediat și un paramedic aflat în tribună, ca spectator. Asistentul Miere și paramedicului Coita l-au resuscitat pe Cătană până ce un echipaj de la Ambulanța Aleșd a ajuns la terenul de fotbal. În mai puțin de cinci minute ambulanța era deja pe terenul de joc pentru a-l ajuta pe Andrei.

Andrei Cătană a fost resuscitat aproximativ 30 de minute, iar după ce a fost stabilizat, fotbalistul a fost transportat la Spitalul Municipal din Oradea. În întâmpinarea ambulanței de la Aleșd a fost trimis un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă SMURD pentru a-l prelua pe tânărul jucător.

Fotbalistul a fost internat la Secția Terapie Intensivă a Spitalului Județean, a fost intubat și ventilat mecanic, i s-au făcut mai multe tipuri de analize și investigații, inclusiv coronorografie și se pare că nu a fost vorba de un infarct. Pacientul necesită investigații suplimentare pentru a se afla cauza stopului cardiac și este sub atenta observație a cardiologilor.

Potrivit unor surse din cadrul echipei, Andrei s-a trezit din coma indusă și chiar s-a ridicat și a stat pe marginea patului.