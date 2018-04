Muncitor mort după ce s-a prăbușit de la 50 de metri

Un munictor a murit marți dimineața, după ce s-a prăbușit de la circa 50 de metri, pe un șantier din sectorul 3 al Capitalei. Potrivit primelor informații, un alt muncitor, care a căzut și el, se află în stare gravă internat la spital.



Cadavrul a fost ridicat de INML in vederea efectuarii necropsiei.



A fost efectuata cercetarea la fata locului, in prezent cercetarile fiind continuate de Sectia 10 Politie sub supravegherea PJS3 sub aspectul savarsirii infractiunilor de neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca, nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca si ucidere din culpa.

