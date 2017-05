Noaptea Muzeelor în Capitală: Lista celor 54 de muzee şi organizaţii culturale, deschise publicului

Victor Stroe/Intact Images

Oferta de evenimente pentru cea de a 13-a ediţie a Nopţii Muzeelor în Capitală este bogată, 54 de muzee şi organizaţii culturale aşteptând vizitatorii începând de sâmbătă seara.



Bucureştenii sunt aşteptaţi, până duminică, la orele 05,00, cu o gamă variată de evenimente culturale, de la spectacole de teatru, concerte, vizite ghidate, expoziţii temporare, lansări de carte sau mese rotunde.



Potrivit organizatorilor, pentru posesorii de smartphone, Noaptea Muzeelor va fi mai interesantă prin intermediul aplicaţiei Questo care lansează trei trasee deosebite pentru acest eveniment. Vizitatorii sunt îndemnaţi să descopere trei obiective interesante prin intermediul indiciilor şi al unei poveşti virtuale incitante: Cimitirul Bellu, Muzeul Aviaţiei şi Casa Memorială Tudor Arghezi. Questo e disponibil gratuit pe link-ul questoapp.com/download-app/.



* În cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor, Muzeul Naţional de Artă al României propune spre vizitare, la sediul central, Galeria de Artă Românească Modernă, Galeria de Artă Veche Românească, Galeria de Artă Europeană, Spaţiile istorice ale fostului Palat Regal, iar la Muzeul Colecţiilor de Artă - Expoziţia "Ştefan Câlţia. Obiecte grăitoare". Accesul este gratuit în intervalul orar 19,00 - 05,00.



* Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" îi invită pe vizitatori să participe la un eveniment complex denumit "Urme în timp". Manifestările încep la ora 16,30, cu lansarea cărţii "Originea speciilor", autor Charles Darwin, şi continuă, de la ora 17,00, cu vernisajul expoziţiei temporare "Urme în timp". Participarea la cele două evenimente se va face pe baza înscrierii prealabile pe email info@antipa.ro, în limita a 100 de locuri.



De la ora 18,00, în diferite spaţii ale muzeului, vor avea loc masa rotundă pe tema teoriei lui Darwin despre evoluţia speciilor şi impactul ei asupra societăţii; vizitarea gratuită a expoziţiei permanente a Muzeului; proiecţii de filme documentare oferite de Digi Animal World; colectarea entomologică a insectelor nocturne cu ajutorul surselor luminoase speciale, sub coordonarea specialiştilor din muzeu, iar de la ora 22,00 interceptarea liliecilor din grădina Muzeului "Antipa" cu ajutorul detectorului de ultrasunete.



Organizatorii precizează că demonstraţiile realizate de cercetătorii muzeului se vor face numai în condiţii meteo favorabile.



Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" va fi deschis în intervalul orar 16,30 - 00,00.



* Muzeul Naţional Cotroceni propune spre vizitare, în intervalul orar 19,00 - 24,00, saloanele regale de la etajul I; expoziţia "Culorile marţialităţii: splendoarea uniformei înaintea Marelui Război"; expoziţia "Iaşi, oraş regal"; şi expoziţia realizată de elevii Liceului de Arte Plastice "Nicolae Tonitza" - "Imaginând Istorii pierdute", care va fi vernisată sâmbătă, la ora 19,00.



De la ora 20,00, vizitatorii vor putea asculta un recital susţinut de pianista Eliodora Falan. Pentru acces, persoanele adulte trebuie să prezinte la intrarea în muzeu actul de identitate în original.



* Muzeul Naţional de Geologie îşi aşteaptă vizitatorii la "Noaptea Dinozaurilor - Noapte Magică". Bucureştenii vor putea vizita, în intervalul orar 19,00 - 24,00, - "Grădina Dinozaurilor" - expoziţie tematică ce cuprinde replici, în mărime naturală, ale unor dinozauri care au trăit acum sute de milioane de ani, realizate după ultimele descoperiri paleontologice; "Lumea cuarţului" - care cuprinde 13 piese principale, piesa centrală fiind un craniu de cuarţ, de peste 30 de kilograme, unicul de acest gen din Europa; precum şi zona de suveniruri. Vizitatorii vor avea acces şi la o mini expoziţie de bijuterii, cristale, pietre preţioase şi semipreţioase.



* La Cimitirul Bellu va fi organizat, de Noaptea Muzeelor, evenimentul "Centenar Titu Maiorescu (1917-2017) - Un traseu al memoriei".



Vizitatorii vor putea participa, începând cu ora 19,00 până la ora 00,30, la:



- tururi ghidate ale cimitirului şi vizitarea expoziţiei "Simboluri - Istorii ale vieţii culturale";

- recitalul de jazz susţinut de Sofian Miron (ora 20,00);

- recitalul de muzică clasică al tenorului Liviu Indricău (ora 20,30);

- vizionarea filmului documentar "Titu Maiorescu şi apogeul literaturii române" (ora 21,00);

- recitalul de muzică instrumentală susţinut de cvartetul Cromatic;

- vizionarea piesei de teatru "Taxi Blues" de Ana Maria Bamberger, cu Marius Bodochi şi Dan Tudor.



* La Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi vizitatorii sunt invitaţi la o vânătoare de indicii, acompaniată de un concert de jazz, chitară clasică, la o mini-expoziţie de cărţi de artist şi la ateliere de făcut busole, pentru copii.



"Răspunzând întrebărilor şi indiciilor propuse de noi veţi descoperi hărţi şi poveşti despre hărţi: de la cea mai veche hartă la cei mai importanţi cartografi şi multe altele", arată organizatorii.



Programul Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi este 18,00 - 01,00.



* Muzeul Municipiului Bucureşti organizează în premieră evenimente speciale în toate cele nouă muzee şi case memoriale din structura sa, începând cu ora 18,00, cu acces gratuit.



- Casa Filipescu-Cesianu participă anul acesta cu Muzeul Vârstelor, primul muzeu de antropologie urbană din România, inaugurat în decembrie 2016.



- Expoziţii inedite precum "Maşinile lui Leonardo da Vinci", "Pinacoteca Bucureştiului - un proiect interbelic", "Scurtă istorie a revanşei. Duel sau crimă?" (deschise la Palatul Suţu), "Fraţii Minovici - Pionierat medical şi univers spiritual" (Muzeul Nicolae Minovici), "Obiecte preistorice din colecţia Severeanu" sau "Istoria circulaţiei monetare în Bucureşti şi în împrejurimi" (Muzeul George Severeanu) oferă o nouă perspectivă culturală şi introduc vizitatorul în secretele altor timpuri.



- Statuile vivante ale Teatrului Masca vor anima spaţiile exterioare ale Palatului Suţu, Casei Filipescu-Cesianu, Muzeului Theodor Aman şi Muzeului Nicolae Minovici începând de la ora 21,00 până aproape de miezul nopţii. În plus, pasionaţii de istorie vor asista la evenimente de Reenactment cu Asociaţia Redescoperă Istoria în curtea Palatului Suţu (18,00 - 24,00).



- Casa Filipescu-Cesianu va găzdui în grădină, începând cu ora 20,00, un concert de jazz cu Viorica Pintilie, organizat în colaborare cu UCIMR. Se adaugă concertul de violoncel şi chitară cu Adrian Naidin şi Adrian Andrei (ora 19,00) şi, la ora 20,45, spectacolul "Anotimpuri" cu actorii Irina Movilă şi Marius Bodochi, soprana Mihaela Andrei şi chitaristul şi compozitorul Adrian Andrei (mansardă).



- La Muzeul ''Victor Babeş'' se desfăşoară, începând cu ora 19,00, concertul "Belles Chansons des Boulevards", cu Dan Ardelean (pian) şi Diana Tudor (soprană).



- Muzeul George Severeanu îşi întâmpină vizitatorii cu un concert de chitară cu Tudor Anghelescu (ora 19,30) şi cu evenimentul "When Violin Meets Guitar" - Horia & Flores (ora 23,00).



- Muzeul Frederic Storck şi Cecilia Cuţescu-Storck găzduieşte spectacolul "Nocturne", cu actriţa Irina Movilă, soprana Mihaela Andrei şi chitaristul şi compozitorul Adrian Andrei (ora 22,30), apoi, la ora 00,30, un concert de violoncel şi chitară cu Adrian Naidin şi Adrian Andrei.



- Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" îşi aşteaptă vizitatorii la un concert cu soprana Arlinda Morava şi Bucharest Ladies Cvintet (ora 22,00).



- Muzeul ''Nicolae Minovici'' îi întâmpină pe bucureşteni cu concertul "Clasici la Muzeu", susţinut începând cu ora 21,00 de Maria Chifu (fagot), Mihaela Pletea (soprană), Olga Podobinschi (pian), Ciprian Ghiţă (contrabas) - care apoi vor interpreta o "Noapte romantică" (ora 23,00).



* La Arhivele Naţionale ale României va putea fi vizitată, în intervalul orar 20,00 - 02,30, expoziţia documentară "Campaniile militare din 1917".



* ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti îi invită pe bucureşteni, în intervalul 19,00 - 23,00, să "Descopere Aurora Boreală în România". Publicul iubitor de natură, dar şi de tehnologie se va bucura, pentru o noapte întreagă, de o experienţă reală de vizionare a acestui fenomen rar, dar şi de poveşti interesante sau informaţii şi sfaturi utile din partea lui Alex Conu, fotograf de astronomie, dar şi a invitaţilor săi.



* Muzeul Parfumului îi aşteaptă pe bucureşteni cu o colecţie privată, unicat în România, care reuneşte peste 6.000 de obiecte şi accesorii de parfumerie, exponate originale de relevanţă mondială, dar şi sticle autentice româneşti din diferite perioade.



* Opera Comică pentru Copii propune pentru Noaptea Muzeelor, în intervalul orar 20,00 - 01,00, o mini-expoziţie a Muzeului Antipa, o expoziţie de costume medievale, o cameră de jocuri pentru copii şi tururi ghidate în Spatele Cortinei.



Lista celor 54 de muzee participante la Noaptea Muzeelor poate fi descărcată digital de pe site-ul: http://noapteamuzeelor.ro/wp-content/uploads/2017/05/Harta_bucuresti-web.jpg.



Organizatorii Nopţii Muzeelor îi îndeamnă pe vizitatori să nu se înghesuie, să aştepte cu calm să viziteze spaţiile expoziţionale şi să respecte întocmai circuitul de vizitare stabilit pentru eveniment şi îndrumările personalului care asigură ghidajul.



"Copiii trebuie supravegheaţi permanent. În cazul unor situaţii neprevăzute este cel mai bine dacă îţi păstrezi calmul. Dacă de pildă apare problema unei pene de curent, poţi folosi lanterna telefonului tău. În cazul în care sesizezi o sursă de incendiu, producerea unui incendiu sau a altui eveniment deosebit în spaţiile vizitate trebuie să anunţi imediat personalul muzeului", recomandă organizatorii. AGERPRES