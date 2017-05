O adolescentă de 15 ani a fost înjunghiată mortal de iubitul de 18 ani

O tânără de 15 ani, din Jibou, mama unui copil în vârstă de un an, a fost înjunghiată mortal joi seara de concubinul ei, în vârstă de 18 ani, bebeluşul fiind preluat în regim de urgenţă de Direcţia de Protecţie a Copilului Sălaj.



Potrivit unor surse oficiale, tânăra a fost înjunghiată pe fondul unui conflict cu concubinul său, pe care ar fi vrut să-l părăsească. "Joi seara am avut o sesizare, pe numărul unic de urgenţă 112, că un tânăr din Jibou şi-a înjunghiat concubina. Cazul este preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj", a declarat vineri, pentru Agerpres, Maria Cristea, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj.



Conform prim-procurorului Parchetului Sălaj, Crin Bologa, tânărul acuzat de omor este anchetat momentan de către procurorul de caz. "O minoră de 15 ani şi opt luni a fost înjunghiată şi omorâtă de un băiat în vârstă de 18 ani. Noi facem verificări. Chiar acum se face autopsia pentru a vedea cauza morţii. Presupusul autor al omorului este în anchetă acum şi colegul meu care face această anchetă va hotărî dacă îl reţine preventiv, dacă merge cu propunere de arestare sau nu", a precizat Crin Bologa.



Copilul rămas fără mamă a fost preluat, încă de joi noaptea, de personalul Direcţiei Generale pentru Asistenţă Specială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sălaj. "Copilul are un an şi două luni. L-am preluat deja în regim de urgenţă. Azi-noapte l-am adăpostit cu bunica la noi, la Jibou, în infirmerie, pentru că nu am avut altă soluţie. După ce se va linişti bunica, pentru acum e în stare de joc, vom vedea dacă îşi va asuma răspunderea pentru preluarea copilului. În cinci zile ne putem gândi exact la situaţia copilului. Micuţul nu este recunoscut de concubin", a declarat vineri, pentru AGERPRES, Violeta Milaş, directorul Direcţia de Protecţie a Copilului Sălaj.