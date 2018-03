O prostituată din Sectorul 5, record de amenzi

O prostituată din sectorul 5 are 1.340 de amenzi în valoare de peste 1,016 milioane de lei, iar primii 39 de contribuabili cu cele mai mari amenzi au datorii de 10,7 milioane de lei către bugetul statului, a declarat marţi Valerian Sălăvăstru, director executiv la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Sector 5, la conferinţa "Tendinţele anului 2018 în economie şi business".



"Aceste sute de mii de roluri (roluri fiscale - n.r.) sunt adiţionate de, să le zicem, anomalii ale vieţii sociale, roluri inedite care necesită o muncă de administraţie imensă. Şi mă refer la rolurile exclusive de amenzi. Un astfel de rol este, la sectorul 5, al unei prostituate şi însumează o datorie de 1,016 milioane de lei formată din 1.340 de amenzi. Un singur rol, o singură persoană are 1.340 de procese verbale şi însumează un milion de lei. Cum e oare să gestionezi 1.340 de procese verbale? Noi am făcut o situaţie şi primii 39 de contribuabili cu cele mai mari amenzi în sectorul 5 au 10,7 milioane de lei datorii către bugetul statului", a precizat Valerian Sălăvăstru.



Acesta a menţionat că astfel de persoane, de regulă, sunt insolvabile, nu au venituri şi proprietăţi, iar banii nu mai sunt recuperaţi.



Valerian Sălăvăstru a afirmat că DITL Sector 5 administrează peste 202.000 de roluri fiscale ale persoanelor fizice şi peste 30.000 de roluri fiscale pentru persoane juridice. La nivel de Bucureşti, DITL-rile administrează peste 1,5 milioane de roluri fiscale.



Serviciile de urmărire şi executare creanţe fiscale gestionează, la rândul lor, zeci de dosare. În cazul sectorului 5, numărul persoanelor fizice cu datorii la impozitele şi taxele locale sunt în număr de 80.000, fără a mai lua în considerare persoanele fizice cu datorii din amenzi, precum şi persoanele juridice debitoare. Însumând toate acestea, la nivelul Capitalei se ajunge la aproximativ 700.000 -800.000 de debitori urmăriţi.



"Noi avem în jur de o sută şi ceva de milioane de lei de încasat anual şi doar datoriile către bugetul local sunt 300.000.000 de lei. Adică suma pe trei ani de zile o avem de încasat. Să vă mai dau un exemplu, atunci când murim dăm moştenire activele şi pasivele către urmaşi. La pasive, adică datorii, o singură datorie nu o dăm: amenda personală. Amenda moare odată cu omul. Cu toate acestea, în baza de date la Sectorul 5 avem vreo 1.600 de decedaţi pe care îi somăm întruna să plătească amenzile", a declarat Valerian Sălăvăstru.



Potrivit acestuia, gestionarea situaţiei ar fi mult mai uşoară prin informatizare. De asemenea, o soluţie propusă de Valerian Sălăvăstru ar fi obligarea băncilor de a interconecta bazele de date cu DITL-urile, în sensul în care acestea în loc să trimită sute de mii cereri de popriri în format fizic, să le trimită electronic, iar băncile să răspundă tot electronic. AGERPRES