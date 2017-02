Pâinea s-a scumpit în Vaslui cu 20% după creşterea salariului minim

Dan Marinescu/Intact Images

Cresterea salariului minim pe economie cu 200 de lei, de la 1 februarie 2017, a condus la scumpirea painii in municipiul Vaslui de catre unii dintre producatorii autohtoni, care au decis sa majoreze pretul cu aproape 20% pe fondul cresterii cheltuielilor cu salarizarea.

Preturile la paine si cereale in Romania sunt la jumatate (53%) din media inregistrata in Uniunea Europeana, fiind chiar cele mai mici preturi consemnate in randul celor 38 de state europene incluse intr-un studiu derulat in 2015 de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

Sursa: bzv.ro