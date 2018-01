Pană de curent la Spitalul Județean Craiova

Judeţul Hunedoara se află până joi, la ora 12,00, sub cod portocaliu de vreme rea, caracterizată prin vânt puternic, viscol, precipitaţii mixte şi ninsori abundente, a informat miercuri Inspectoratul pe...

Cerul va fi variabil în nord-vestul și centrul teritoriului și mai mult noros în rest. Pe arii restrânse va ninge slab, iar în Banat și Crișana, precipitațiile vor fi și sub formã de...

România are pentru prima oară un premier femeie, după ce Klaus Iohannis a acceptat propunerea PSD-ului pentru funcția de premier. Preşedintele Klaus Iohannis va susţine miercuri, la ora 17,30, o...

In timp ce negocierile legate de iesirea Marii Britanii din UE, Brexit, intra in faza critica, vizita la Londra a presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, ii ofera premierului Theresa May sansa excelenta de a demara un...