Pasagerii care călătoresc de pe aeroportul Henri Coandă trebuie să se prezinte cu 3 ore înainte de îmbarcare

Bogdan Iurascu/Intact Images

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) recomandă pasagerilor să se prezinte la aeroport cu trei ore înainte de decolare, în urma creșterii considerabile a traficului în această perioadă estivală.

"Având în vedere creșterea considerabilă a traficului în perioada estivală, în care sunt introduse în programul de zbor numeroase curse charter, recomandăm pasagerilor să se prezinte la aeroport cu trei ore înainte de ora zborului. Această recomandare se adresează, în special, pasagerilor care au cursa programată în intervalul orar 05:00 — 08:00", se menționează pe site-ul CNAB.

La mijlocul lunii mai, CNAB anunța că aeroporturile Capitalei — Henri Coandă și Aurel Vlaicu — au fost incluse de Airports Council International-Europe în top 5 european al aeroporturilor care au înregistrat cea mai mare creștere a traficului aerian în primul trimestru din 2017.

"La categoria aeroporturilor cu 5 — 10 milioane de pasageri pe an, Aeroportul Henri Coandă, care a avut o creștere de 21,4% a traficului aerian, a ocupat al cincilea loc, după Reykjavík-Keflavik (Islanda), Kiev, Larnaca (Cipru) și Malta. Aeroportul Băneasa a ocupat primul loc, dar la categoria sub 5 milioane de pasageri pe an, fiind urmat de Nis (Serbia), Oradea, Mykonos (Grecia), Zadar (Croația)", a spus CNAB.