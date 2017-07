Patru tabere de copii atestate în Delta Dunării

Direcția de Sănătate Pubică a anunțat că toate centrele de agrement din judeţul Tulcea au condiţii corespunzătoare pentru primirea copiilor care doresc să-şi petreacă o parte din vacanţă în Delta Dunării.



Cele patru unităţi de cazare şi agrement din judeţ destinate copiilor şi tinerilor funcţionează în oraşele Babadag şi Sulina, precum şi în satele Dunavăţu de Jos şi Maliuc şi sunt monitorizate de angajaţii DSP.



'Înainte de deschiderea acestor centre am efectuat controale în urma cărora s-au făcut recomandări. În timpul verificărilor ulterioare, am constatat că recomandările au fost puse în practică', a declarat directoarea DSP, Mihaela Nicolau.



Două din cele patru centre de cazare şi agrement din judeţ sunt administrate de Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport (DJTS), iar până în prezent numărul copiilor găzduiţi a fost de peste 1.500.



'Până la 31 iulie 2017, la Tabăra Sulina am avut un număr de 1.500 de participanţi, urmând ca până la sfârşitul sezonului să mai sosească încă 2.000', a declarat luni, în timpul şedinţei Colegiului prefectural, directorul DJTS, Liviu Urlih.



Celelalte două centre de agrement din judeţ sunt Casa de vacanţă pentru copii şi tineri 'Sunlight' din Dunavăţu de Jos care aparţine Asociaţiei Raza Soarelui Sunlight şi Tabăra de copii şi tineri 'Sfântul Sava de la Buzău' din Maliuc, care aparţine fundaţiei 'Sf. Sava de la BuzăuSursa www.agerpres.ro