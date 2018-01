Pedofilul din Militari - Mama copiilor agresați sexual spune că băiatul este șocat

Mama copiilor agresaţi sexual de poliţistul acuzat de pedofilie a declarat, luni, că băieţelul este cel mai afectat, deoarece este conştient de ceea ce s-a întâmplat.



"Copiii nu mai au acces la televizor, copiii sunt bine deocamdată, băiatul a rămas traumatizat şi încă este traumatizat, nu vrea să iasă afară, nu vrea să facă nimic, vrea doar să stea în casă. Vom merge la Protecţia Copilului pentru consiliere psihologică începând de mâine. Comportament schimbat văd doar la băiat, este mai timid, mai fricos, nu s-a închis în cameră, în casă ne zice mereu să îl închidem, să fie sigur că am închis uşa de două ori cu cheia", a spus mama copiilor, la sediul Poliţiei Capitalei.



Ea a adăugat că băieţelul, în vârstă de nouă ani, ar fi dorit să poată opri agresiunea petrecută în ziua de 5 ianuarie.



"Mi-a spus că dacă avea o putere în momentul acela, când a ridicat-o pe balustradă, pe geam, simţea că n-are putere să-l lovească, să-i facă ceva s-o apere pe fată. Băiatul e conştient de ceea ce s-a întâmplat", a afirmat mama.



Întrebată ce pedeapsă crede că ar merita agresorul, mama copiilor a spus că, în opinia sa, ar trebui omorât.



"Am aflat de la dumneavoastră (presă - n.r.), de la prieteni că a fost prins şi adus la Poliţia Capitalei. Bucurat e impropriu spus, vreau să fie pedepsit pentru lucrul ăsta, pentru tot ce ne-a făcut. Cum ai putea să reacţionezi ca părinte, ştiind că propria siguranţă şi încrederea care scrie pe maşini şi ne oferă Poliţia Română, este de fapt un agresor. E bine că au recunoscut şi că n-au acoperit lucrul acesta", a adăugat femeia.



Ea a precizat că, în urma expertizei de la medicina legală, medicii au concluzionat că fetiţa nu a suferit vreun contact sexual sau un alt fel de contact. AGERPRES